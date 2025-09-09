Láska kvete! Vyznání nového partnera Veroniky Žilkové: "Dá se říct, že jsem zamilovaný"
9. 9. 2025 – 8:30 | Magazín | BS
Se slavnou herečkou si mimořádně sedli a vypadá to, že je všechno na nejlepší cestě.
Mlžila jak ráno nad skotským vřesovištěm, ale nakonec stejně musela s pravdou ven. Oblíbená herečka, bavička a spisovatelka Veronika Žilková našla štěstí po boku slavného scenáristy Ivana Hubače.
A co je úplně stejně důležité, vypadá to, že štěstí našel po jejím boku i on.
„Byli jsme spolu na cyklistickém výletě na kolech v Krkonoších a na různých akcích,“ prozradil Hubač podrobnosti o společném létu s Veronikou při rozhovoru s eXtra.cz.
Prý už stihl poznat i všechny její děti. A co víc, vypadá to, že si ani neodnesl žádné psychické trauma z Agáty a k Veronice chová nejvřelejší city: „Dá se říct, že jsem zamilovaný. Alespoň já mluvím za sebe, za ni mluvit nemůžu,“ usmíval se.
Mimo své nové partnerky a pochopitelně filmařského řemesla nedá Ivan dopustit především na sport: „Já si vůbec bez sportu svůj život nedokážu představit. Hraju dodneška tenis a lyžuju. Sport prostě miluju,“ svěřil se.
„Mám ho rád mimo jiné proto, že je velice spravedlivý. Dá se jasně určit, kdo je v něm nejlepší. Na rozdíl od umění, kdy o tom, jestli dílo bude úspěšné, nebo neúspěšné, rozhoduje spousta subjektivních faktorů,“ vysvětlil.