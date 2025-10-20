Kolega ho musel mírnit! Jakub Prachař se veřejně posmíval Žilkové, ta reagovala naprosto nečekaně
20. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Známý herec se rozvášnil v přímém přenosu, až ho kolega musel mírnit.
Oblíbený herec a moderátor Jakub Prachař se v posledním díle zábavného pořadu Máme rádi Česko dostal do ráže a strefil se do své bývalé tchýně z doby, kdy byl ženatý s Agátou Hanychovou.
Měl uhodnout, kdo je na upraveném snímku, který spojoval Veroniku Žilkovou a Andreje Babiše. A když viděl výsledek, rovnou si ještě rýpnul.
„Tohle bych vytesal do kamene. Místo Stalinova pomníku bych to postavil. Je tam takové místečko, kam by se tohle hodilo. Zapálil bych tam takový věčný plamen. A nad to bych udělal takovou obrovskou LEDku s nápisem: To je ono. A každou sobotu stíhačky nad tím. A všude zataženo, jenom tam pořád sluníčko,“ hlásil Prachař.
„Odvážné, kolego. Chtěl bych říct, že některé věty nevyjadřují názory všech účastníků tohoto pořadu,“ raději klidnil situaci moderátor pořadu Libor Bouček.
Kdo by ale čekal, že se Veronika Žilková urazí, byl by vedle jak ta jedle. Nezapomínejme, že má sama velmi bohaté zkušenosti se střílením si ze známých osobností.
„V zábavném pořadu ať si ze mě dělá legraci. Já jsem to neviděla, ale jestli si ze mě dělal legraci, tak to je skvělé. Já to neznám, ale já mám s Jakubem Prachařem výborné vztahy,“ uvedla Veronika pro eXtra.cz.
„Dělala jsem pořad Tele Tele, kde jsme si dělali legraci ze všech: z politiků, z prezidenta, a když si z vás někdo dělá legraci, tak to znamená, že je to pochvala,“ připomíná.
„Takže jestli si Jakub Prachař ze mě dělal legraci v nějakém pořadu, tak já mu za to moc děkuju a jsem na to pyšná,“ usmívá se.