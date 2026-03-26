Svaz pekařů: Kvůli válce na Blízkém východě zdraží některé velikonoční pečivo
26. 3. 2026 – 11:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé si kvůli konfliktu na Blízkém východě letos připlatí za některé velikonoční pečivo.
Část pekáren už musela zdražení pohonných hmot a plynu způsobené válečným konfliktem promítnou do svých prodejních cen, jiné to teprve čeká. Na dotaz ČTK to uvedl Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR. Navýšení cen odhaduje Hlavatý v jednotkách procent, bude se ale podle něj velmi lišit u různých pekáren.
"Bohužel se nepotvrdila očekávání pekařů, že půjde o krátkodobý výkyv cen, které se brzy vrátí do původních hodnot. Růst cen trvá jíž několik týdnů a bohužel se nedá očekávat brzké uklidnění. Proto pekárny budou muset, některé to již udělaly, promítnout tyto výrazně zvýšené náklady do svých prodejních cen," uvedl Hlavatý.
Jak výrazné bude zdražení a kdy k němu pekárny přistoupí, se podle Hlavatého nedá obecně uvést, protože každá pekárna je v jiné situaci a má jinak nastavené dodávky a ceny plynu. Například menší pekárny mají podle Hlavatého ceny plynu fixované, střední a velké pekárny pak užívají mix fixních a spotových cen. "Proto se zvýšené náklady promítnou u každé pekárny jinak. Dá se očekávat, že nějaké úpravy cen proběhnou i u velikonočního pečiva," uvedl Hlavatý.
Agrární analytik Petr Havel uvedl, že ceny pekárenské produkce aktuálně vzrostly zhruba o sedm procent. Válečný konflikt zdražující ceny plynu a pohonných hmot se podle Havla do nákladů pekáren promítá více než v jiných oblastech, protože pekárenství je velmi náročné na spotřebu pohonných hmot. "Jde o zboží každodenní spotřeby, které se i několikrát denně zaváží do maloobchodních sítí. Kromě toho v pekárenství platí, že roste cena lidské práce, která je v pekárenství jedna z nejnižších v potravinářství, a růst cen podporují i blížící se Velikonoce, kdy roste poptávka po některých sezonních produktech," uvedl Havel na dotaz ČTK.
Podle Hlavatého je zatím poptávka obchodníků po velikonočním pečivu podobná jako loni. Je podle něj předčasné uvádět, zda se na poptávce projeví zdražení, mimo jiné proto, že většina lidí nakupuje velikonoční pečivo až těsně před velikonočními svátky.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil od začátku konfliktu o více než šest korun, nafta o více než 11 korun. U některých pražských čerpacích stanic už cena nafty překročila 50 korun za litr. Konflikt zdražil i ceny ropy, ve středu ale cena ropy klesla díky nadějím na dohodu o ukončení války na Blízkém východě.