Testování digitalizovaného stavebního řízení a školení úředníků začnou v květnu

Testování digitalizované podoby stavebního řízení, která má fungovat od 1. července, a školení zaměstnanců stavebních úřadů začnou v polovině května. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to dnes řekl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Technické vybavení je podle něj nakoupeno a do stavebních úřadů se distribuuje. Zopakoval, že digitalizaci stavebního řízení jeho resort do 1. července stihne spustit.

"Mě trochu mrzí ta debata, která se okolo toho vede ve veřejném prostoru, protože to technické vybavení úřadů za 200 milionů korun je nakoupeno a do stavebních úřadů se distribuuje," řekl Bartoš. "Už od 15. května začínáme školit i s tím technickým vybavením a ten funkční systém jsem předvedl v Brně (na stavebním veletrhu) tak, jak bude předán 1. května," doplnil. Bartoš v minulosti několikrát zopakoval, že se podle něj digitalizace stavebního řízení do 1. července stihne. "Já si myslím, že ten systém je z pohledu úřadu intuitivní. Jestli v tuto chvíli lidé ovládají spisovou službu nebo si umí nakoupit v nějakém e-shopu, tak ovládání toho systému je velmi podobné," řekl ministr. K dispozici podle něj budou úředníci mít také instruktážní videa. Bývalá ministryně pro místní rozvoj a současná místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) dnes na CNN Prima News vyjádřila pochybnosti o tom, že digitalizovaná podoba stavebního řízení bude od 1. července fungovat. "Panika na těch stavebních úřadech je fakt obrovská a ti úředníci se legitimně bojí," uvedla Dostálová. "Spouštíte to naostro 1. července, úředníci to nebudou mít osahané," doplnila. Už dříve uvedla, že by se lhůta na spuštění měla o půl roku kvůli testování odložit. V praxi bude digitalizované stavební řízení podle dřívějšího vyjádření ministerstva pro místní rozvoj fungovat tak, že veškeré informace o probíhajícím řízení budou k dispozici na Portálu stavebníka. U jednotlivých řízení se budou evidovat informace o všech osobách a účastnících řízení a systém bude připojen na základní registry. Po přihlášení bude uživatel vědět, v jakém stavu jeho řízení je. Uvidí také, kdo se už k návrhu vyjádřil, a bude mít přístup ke všem potřebným dokumentům. Orgány a úřady budou pracovat v jednotném informačním systému stavebních řízení. Data stavebníci vyplní do elektronických formulářů na portálu a dokumenty by následně měly být přístupné z jednoho úložiště. Pokud budou úředníci a stavebníci chtít, mohou si vše zobrazit v PDF, nebude to ale nutnost nebo povinnost. Další funkce bude resort postupně přidávat po 1. červenci. Nynější podobu digitalizovaného stavebního řízení, které je součástí v minulosti dvakrát odložené novely stavebního zákona, kritizuje řada subjektů, jako jsou například Svaz měst a obcí, Asociace developerů a Platforma pro zdravý stavební zákon, či další odborníci.