Krasavci českého filmu: Které herce z minulosti ženy milovaly nejvíc?

19. 11. 2025 – 11:01 | Magazín | Anna Pecena

mladý Karel Heřmánekzdroj: Novinky.cz
Jiří Bartoška – idol sedmdesátých

Jiří Bartoška v 70. a 80. letech platil za opravdového sexsymbolu. Média ho označovala za „českého Alaina Delona“, pravidelně vyhrával divácké ankety a jeho vzhled i charisma přitahovaly pozornost žen. Když se objevil na obrazovce, ženská část publika prý zírala.

Jeho postava v seriálu „Sanitka“ potvrdila, že dokázal spojit hereckou kvalitu s vzhledem, který bavil. 

Jan Kanyza – mužná postava a šibalský pohled

Jan Kanyza patřil mezi herce, jejichž vzhled se stal součástí jejich image. Podle médií měl atraktivní hlas, výrazný pohled a muţnou postavu – parametry, které ho katapultovaly mezi oblíbené muže své doby.

Narodil se v roce 1947, studoval herectví a stal se jednou z tváří československé kinematografie 70. a 80. let. 

Karel Heřmánek & Radoslav Brzobohatý – další oblíbenci ženské části publika

V téže éře se k nejhezčím hercům řadil také Karel Heřmánek, který svým „šibalským úsměvem“ a výrazem upoutal pozornost žen.  A nemůžeme opomenout ani Radoslav Brzobohatý – charismatický herec, jehož výrazné rysy a přitažlivost upevnily jeho místo v podvědomí ženských fanynek.

Statistiky a pohledy do anket

Jedna z anket z roku 2023 uvádí, že do výběru nejhezčích českých herců byli zařazeni Bartoška, Kanyza a další pánové z 70. a 80. let.

V jiné anketě z roku 2021 se Bartoška objevil jako „český sexsymbol“ při 78 letech – a autorka připomínala, že i tehdy ženy z něj šílely.

Z větších čísel: v anketě zaměřené na nejkrásnější herce současnosti hlasovalo přes 29 000 lidí – což ukazuje, že popularita vzhledu herců je dlouhodobým fenoménem. 

Proč právě oni a co to znamenalo?

V době  socialismu nebyl „fešák“ v československé kinematografii běžnou kategorií – proto když se objevil herec s klasickým „fešáckým“ vzhledem, stal se automaticky idolem. Ti, kteří kombinovali herectví, charismatický vzhled a popularitu, se dostali mezi legendy.

Z této trojice jmen Bartoška zůstal aktivní dekády, obdivovaný i v pokročilejším věku. Kanyza zase představoval typ muže, který i bez extrémních filmových rolí zaujal svým projevem a vzhledem. Heřmánek a Brzobohatý pak rozšířili galerii „hezkých herců“ té doby o další odstíny – elegantní gentlemana či drsňáka s charismatem.

