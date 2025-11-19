Kosmická katastrofa, která změnila svět: Proč mamuti opravdu zmizeli
19. 11. 2025 – 11:17 | Magazín | Alex Vávra
Mamutům se dařilo po tisíce let, dokud planetu nezasáhla drastická změna klimatu. Stále není jasné, co ji spustilo, ale část vědců se domnívá, že klíčem může být kosmická událost z doby před téměř třinácti tisíci lety.
Srstnatí mamuti po statisíce let prosperovali napříč ledovými oblastmi planety. Byli dokonale přizpůsobeni chladu, jejich životní prostředí se však začalo měnit rychleji, než dokázali reagovat. Klima se prudce ochladilo a ekosystémy, na nichž záviseli, se rozpadaly. Během pozoruhodně krátké doby začali mizet z velkých částí své původní oblasti a poslední populace přetrvala jen na odlehlém ostrově Wrangel, kde vyhynula před čtyřmi tisíci lety.
Ačkoli se lidé na jejich úpadku pravděpodobně podíleli, není jasné, co odstartovalo samotnou změnu klimatu, která jejich prostředí zásadně narušila. Jedním z vysvětlení je teorie, že před téměř třinácti tisíci lety došlo k mimořádné kosmické události. Tato hypotéza tvrdí, že vzdušná exploze roztříštěné komety nad Severní Amerikou vyvolala prudké ochlazení, rozsáhlé požáry a narušila klimatické proudění natolik, že to velké býložravce s pomalým rozmnožováním přivedlo do kritického stavu.
Hypotéza mladšího dryasu je považována za velmi kontroverzní, ale někteří vědci se domnívají, že má oporu v terénních nálezech. Archeolog Christopher Moore a profesor James Kennett upozorňují, že část minerálních signálů v sedimentech lze nejlépe vysvětlit právě vzdušným výbuchem komety, který sice nezanechá kráter, ale vytváří jiné rozpoznatelné stopy.
Důkazy ukryté v sedimentech a ledovcích
Sedimenty z desítek lokalit po celém světě, datované do období kolem 12 800 let, ukazují na soubor neobvyklých jevů. Ledová jádra z Grónska obsahují mikročástice spojené s rozsáhlými požáry, které by mohly vzniknout rozšířením prachu a sazí po atmosférické explozi. Na místech od Sýrie až po Severní Ameriku se nachází zvýšené koncentrace platiny, vzácné v zemské kůře, ale běžné v kometárním materiálu. Ve stejné vrstvě se objevují i mikroskopické železné sférule, které vznikají při roztavení a rozprášení materiálu v extrémních podmínkách.
K nejzásadnějším objevům patří rázově poškozený křemen, nalezený na třech klíčových nalezištích cloviské kultury: Murray Springs v Arizoně, Blackwater Draw v Novém Mexiku a Arlington Canyon na Kanálových ostrovech. Mikroskopické trhliny v křemeni vznikají jen při vystavení obrovskému tlaku a teplotě, což odpovídá silnému atmosférickému výbuchu. Tým vědců také upozorňuje, že v této vrstvě se objevuje charakteristický uhlíkatý černý horizont a nanodiamanty, což jsou další prvky spojované s vysoce energetickými kosmickými událostmi.
Pokud ke vzdušnému výbuchu došlo, rázová vlna, žár a následné požáry mohly ochromit rozsáhlé oblasti. Prach a saze v atmosféře by blokovaly sluneční záření, čímž by vznikly podmínky podobné impaktní zimě. Pro mamuty a další megafaunu by to znamenalo drastické zhoršení dostupnosti potravy, dlouhodobé ochlazení a rozpad jejich životního prostředí. Jejich životní strategie, založená na pomalém rozmnožování a velkých nárocích na potravu, je činila mimořádně zranitelnými. V kombinaci s tlakem lidského lovu by se tak ocitli ve vleku událostí, které nedokázali přežít.
Ačkoli je tato hypotéza velmi sporná a část odborné veřejnosti upozorňuje na metodické slabiny, není odmítána jednoznačně. Dopady komet a asteroidů již v historii několikrát zásadně ovlivnily vývoj života na Zemi a jejich zkoumání zůstává důležité. I když je dnešní Sluneční soustava klidnější než v dávné minulosti, možnost podobné události v budoucnu není nulová. Zkušenosti z minulosti — včetně příběhu mamutů — mohou pomoci lépe pochopit, jak křehký je život tváří v tvář kosmickým hrozbám.