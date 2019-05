Panoramata jako z pohádky. Ze zbytku ale jímá hrůza

- Magazín - 0

"Víra se tyranskými hlavami a ohněm nedá přemáhat. Vůbec se mi to nelíbí a nebudu toho nikdy schvalovat, leč by sám Pán Bůh na mně dopustil, že bych rozumu byl zbaven a zdivočil." Tak pravil Maxmilián II., panovník nespravedlivě skrytý mezi známějšími držiteli českého trůnu. Po nástupu na trůn byl v nelehké pozici. Mezi katolíky a protestanty to vřelo, z východu hrozilo turecké nebezpečí. Přesto se Maxmiliánovi podařilo udržet jazýčky vah v rovnováze a země pod jeho vládou vzkvétala. Jeho slavnější synové Rudolf II. a Matyáš už takový úspěch neměli. více