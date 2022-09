Aktualizováno: Král je mrtev, ať žije král: Karel III. v pátek vystoupí s projevem k národu

Nový britský král Karel III. v pátek vystoupí s projevem k národu, uvedl jeho mluvčí. Princ Charles se stal králem dnes poté, co jeho matka Alžběta II. zemřela ve věku 96 let v rodinném kruhu ve své letní rezidenci Balmoral ve Skotsku. V Británii je nyní státní smutek, který potrvá do královnina pohřbu.

Galerie Charles byl nejstarším a nejdéle působícím následníkem trůnu. Ve věku 73 let je nejstarším člověkem, který se kdy stal britským králem. Jako král Karel III. v prvním prohlášení uvedl, že truchlí kvůli odchodu vážené panovnice a milované matky. „V období smutku a přeměn bude mě i moji rodinu utěšovat vědomí toho, jakému respektu a široké oblibě se královna těšila,“ napsal syn zesnulé panovnice. Je si vědom toho, že její odchod těžce pocítí lidé v Británii i po celém světě. Zpravodajství Zemřela britská královna Alžběta II., princ Charles se stal králem Nový britský král dnešní večer stráví v kruhu rodiny na Balmoralu, v pátek odjede do Londýna a vystoupí s projevem k národu. Zpravodaj veřejnoprávní stanice BBC u královského dvora uvedl, že pro Charlese nejbližší dny přinesou protichůdné emoce. Na jednu stranu bude truchlit kvůli smrti své matky, na druhou stranu jeho osud dojde naplnění. A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 Následníkem trůnu se nyní stal Charlesův 40letý syn William, který má nově titul vévoda z Cornwallu, jeho manželka Katherine pak vévodkyně z Cornwallu. Královský palác dnes informoval, že lékaři jsou znepokojení královniným zdravotním stavem. Do zámku Balmoral se sjeli její nejbližší, až po oficiálním oznámení královnina skonu přijel Williamův mladší bratr, princ Harry. Britská královská rodina významného člena ztratila naposledy loni v červnu, kdy ve věku 99 let zemřel Alžbětin manžel, princ Philip. Nyní truchlí znovu. Pro její členy to znamená, že jejich oficiální povinnosti budou zrušeny a vlajky na královských rezidencích a vládních budovách byly staženy na půl žerdi. Nejstarší syn Charles se korunní princezně Alžbětě a Philipovi, vévodovi z Edinburghu, narodil 14. listopadu 1948. Už ve svých třech letech se stal faktickým následníkem trůnu, když po smrti Jiřího VI. v roce 1952 usedla na trůn jeho matka jako královna Alžběta II. Na rozdíl od své matky, která se stala královnou, když jí bylo 25 let, měl Charles jednu nespornou výhodu – celý život se místo panovnických záležitostí mohl věnovat svým vášním: ochraně životního prostředí, biofarmaření, architektuře, umění nebo homeopatické medicíně. Pohádkovou svatbu s o dvanáct let mladší lady Dianou Spencerovou sledovaly v červenci 1981 v přímém přenosu miliony lidí po celém světě. Manželství, z něhož vzešli dva potomci - princové William a Henry, ale v roce 1996 skončilo rozvodem. Po smrti princezny Diany v roce 1997 Charles přestal skrývat před veřejností svůj dlouholetý vztah s Camillou a v dubnu 2005 si ji vzal za manželku. Královnino tělo bude převezeno do její rezidence Holyrood v Edinburghu. V tamní katedrále se v pátek nebo v sobotu uskuteční bohoslužba za účasti královské rodiny. Do Londýna bude rakev převezena vlakem, uvedla televize NBC na svých internetových stránkách. „Bože ochraňuj krále,“ zakončila proslov premiérka Trussová Královna Alžběta II. byla skálou, na které byla vystavěna moderní Británie, zprávami o její smrti jsme zdrceni, uvedla britská premiérka Liz Trussová. Dnešek je podle ní dnem velké ztráty, ale královna, milovaná v Británii i po celém světě, po sobě zanechala velký odkaz. „Bože ochraňuj krále,“ zakončila proslov před tradičním londýnským sídlem premiérů v Downing Street premiérka Trussová. Krále Karla III. také jako první britská politička veřejně označila novým jménem. „Nabízíme mu naši loajalitu a oddanost, stejně jako jeho matka věnovala tak dlouho tak moc tolika lidem. A s koncem druhé alžbětinské éry zahajujeme novou éru ve velkolepých dějinách naší význačné země,“ řekla Trussová. O královnině úmrtí se premiérka dozvěděla v 16:30 místního času (17:30 SELČ), uvedl podle BBC její mluvčí. Buckinghamský palác zprávu zveřejnil o dvě hodiny později. „Zprávami z Balmoralu jsme zdrceni. Smrt jejího veličenstva královny je velkým šokem pro naši zemi i svět. Naše země pod její vládou rostla a vzkvétala,“ uvedla premiérka a připomněla, že královna vládla Británii 70 let a většina tamních obyvatel ani jiného panovníka nezažila. „Byla inspirací pro mne i pro mnoho dalších Britů. Její oddanost službě je příkladem nám všem. Dříve v tomto týdnu, ve věku 96 let, zůstala odhodlaná splnit své povinnosti, když mě jmenovala svou 15. premiérkou,“ řekla Trussová, kterou v úterý královna jmenovala do funkce na skotském zámku Balmoral. Krátce předtím na stejném místě přijala rezignaci premiérčina předchůdce Borise Johnsona. Mohlo by vás zajímat Zemřela britská královna Alžběta II., princ Charles se stal králem

