Rozvod mu sluší! Bratr Lucie Bílé předvedl mladičkou krásku: "Mám doma zlatíčko"
19. 11. 2025 – 11:30 | Magazín | Jiří Rilke
Když to začne jiskřit, věk je jenom číslo. Své o tom ví i vcelku čerstvě rozvedený bratr slavné zpěvačky.
Když koncem letošního ledna proběhla novinami zpráva, že Karel Zaňák, bratr slavné zpěvačky Lucie Bílé, pohřbívá už druhé manželství a opět se rozvádí, nejspíš málokdo čekal, že prakticky hned vzápětí budeme reportovat jeho novou lásku.
Přesně tak se ale stalo: Karel se rozvedl s o nějakých 30 let mladší Adélou a hned o tři měsíce později potvrdil, že zkrátka má svůj typ, protože si našel novou lásku... Která má odhadem opět tak polovinu jeho věku.
A nakonec na tom vlastně nesejde, protože se zdá, že vztah oběma náramně vyhovuje a nejednalo se jen o nějaký zmatený úlet.
Karel je totiž se svou mladičkou Kristýnou pořád ve vztahu a nemůže si partnerku vynachválit.
„Ano, nemění se to. Kristýna byla pro mě dobrá volba, když to řeknu takhle tragicky, sterilně,“ prozradil pro eXtra.cz na křtu sestřina nového alba.
„Mám prostě doma zlatíčko. To je tak asi všechno, co k tomu můžu říct,“ pochvaloval si.
Karel má sice plno práce, ale i tak se snaží přítelkyni potěšit, jak to jen jde: „Když náhodou nějaký volný čas mám, tak se snažím s přítelkyní vymýšlet nějaké výlety, procházky, prostě pokud možno po přírodě,“ vyprávěl.
Příroda jeho lásce imponuje: „Myslím si, že hodně tíhne k přírodě, takže vytáhnout ji do lesa. Když s tím nápadem přijdu, tak jsem král domácnosti,“ usmíval se.
S novou milou chce samozřejmě strávit i nadcházející Vánoce: „Budeme doma. Já si Vánoce mimo domov nedokážu představit. Většinou ještě býváme i s Lucií a s Radkem a s tátou, protože jsme vlastně v jedné vesnici,“ nastínil plány.