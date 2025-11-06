Kosa z Dozimetru potrestal soud podmíněným a peněžitým trestem
6. 11. 2025 – 12:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr dnes dostal tříletý trest vězení podmíněně odložený na pět let.
Musí také zaplatit 12 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 9 ho uznal vinným z účasti na organizované skupině a přijetí úplatku. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou muž uzavřel se státním zástupcem Adamem Borgulou. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly odvolání.
Předseda trestního senátu Jakub Kriebel při odůvodnění verdiktu uvedl, že se muž dopustil dvou závažných trestných činů a jeho jednání nelze bagatelizovat. Podmíněný trest v kombinaci s povinností zaplatit 12 milionů korun však není podle něj příliš mírný a je společensky akceptovatelný. "Při jeho stanovení byla zohledněna polehčující okolnost, že se k trestné činnosti přiznal, dokonce prohlásil vinu a vypovídal," prohlásil soudce. Zejména peněžitý trest považuje za velmi citelný.
Kos se k podílu na rozsáhlé trestné činnosti v pražském dopravním podniku (DPP) přiznal. Je již čtvrtým z obviněných, který dohodu s žalobcem uzavřel. V obžalobě mu Borgula původně navrhoval deset a půl roku vězení. Třetím mužem, který se se státním zástupcem dohodl, byl bývalý vedoucí jednotky informačních technologií DPP Luděk Šteffel. Soud o něm bude rozhodovat dnes. Již před hlavním líčením dostali na základě dohody peněžité tresty podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.
Kos a žalobce se na vině a trestu dohodli již na konci října, soud ale jejich první návrh dnes ráno nepřijal. Kriebel nesouhlasil s původní až patnáctiletou délkou splácení peněžitého trestu, který by podle něj nesplnil svůj účel. "Zcela by to popíralo jeho represivní i výchovnou funkci," prohlásil. Podle nové dohody musí muž zaplatit celou částku za 32 měsíců. Pokud tak neučiní, může skončit až na 1000 dnů ve vězení.
Podnikatelův advokát Daniel Volák novinářům po skončení jednání řekl, že považuje trest pro svého klienta za nejlepší, co bylo možné pro klienta za dané situace dojednat," On byl ohrožen trestem deset a půl roku odnětí svobody ve zvýšené ostraze a ještě s tím, že si bude muset dosedět pětiletý trest. Od soudu odcházíme s podmínkou tři roky a s peněžitým trestem v bezúročných splátkách," uvedl.
U hlavního líčení muž popsal, jak fungovala organizovaná skupina vedená zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Podle obžaloby do ní patřil i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Muži vinu odmítají, hrozí jim vysoké tresty vězení.
Kos byl již dříve odsouzený za daňové úniky na pět let vězení, po části byl podmíněně propuštěn.. Podle Borguly od propuštění z vězení žije řádný život. "S ohledem na postoj pana obžalovaného, který zaujal po propuštění z výkonu trestu, je tento trest postačující pro jeho nápravu," prohlásil státní zástupce. Zohlednil, že se Kos přiznal a že podle něj také pomohl část trestné činnosti skupiny rozkrýt. Trest tak bylo možné mimořádně snížit pod zákonnou sazbu.
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Kos I Hlubuček podle žalobce skupinu spoluzaložilii a byli jejími hlavními členy.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.