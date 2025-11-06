Zázrak z kuchyně: Jablečný ocet pomáhá proti skvrnám i zápachu v podpaží
6. 11. 2025 – 12:34 | Magazín | Natálie Kozak
Přírodní, účinný a překvapivě všestranný. Jablečný ocet si získává oblibu nejen v kuchyni, ale i v koupelně. Umí zázraky s pokožkou pod pažemi, vyrovnává její tón a osvěžuje ji bez chemie. Stačí vědět, jak na to.
Jablečný ocet je obyčejná surovina, která se skrývá v každé kuchyni, a přitom má sílu malého elixíru krásy. Obsahuje kyselinu octovou, enzymy, minerály i vitaminy a právě díky nim si našel cestu nejen do salátových dresinků, ale i do kosmetických rituálů po celém světě.
Jeho účinky jsou dobře známé: má antimikrobiální a antioxidační vlastnosti, které napomáhají očistě pokožky, stahují póry a sjednocují tón pleti. A co víc- dokáže pomoci i s nepříjemnostmi, o nichž se běžně moc nemluví: s tmavšími skvrnami a zápachem v podpaží.
Proč funguje?
Kyselina octová působí jako jemný přírodní peeling, kdy odstraňuje odumřelé buňky, podporuje regeneraci a může mírně zesvětlit pigmentové nerovnosti. Zároveň neutralizuje bakterie a plísně, které se podílejí na vzniku zápachu potu.
Výsledkem je hladší, svěžejší a jemně voňavá pokožka bez podráždění, pokud ovšem dodržíte správný postup.
Jak na to krok za krokem
- Do 200 ml vlažné vody přidejte jedno víčko jablečného octa. Roztok musí být vždy zředěný, aby nedošlo k podráždění.
- Naneste směs na čistou, suchou pokožku pomocí vatového tamponu.
- Nechte působit asi 10 minut, poté důkladně opláchněte teplou vodou.
- Nakonec pokožku osušte a naneste hydratační krém nebo pár kapek přírodního oleje.
Pro viditelné výsledky opakujte rituál třikrát týdně.
Na co si dát pozor
Přestože je jablečný ocet přírodní, neznamená to, že je vhodný pro všechny. Citlivá pleť může reagovat pálením či zarudnutím, proto se vyplatí nejdřív udělat test na malé ploše kůže. Nikdy ho nepoužívejte neředěný! Vysoký obsah kyseliny může pokožku vysušit nebo podráždit. A nezapomínejte na hydrataci, protože ta pomáhá udržet přirozenou rovnováhu pleti.
Malý bonus: multifunkční pomocník
Jablečný ocet má i další využití: dá se použít jako tonikum na akné, oplach na vlasy pro větší lesk nebo přísada do koupele, která pomáhá zklidnit podrážděnou pokožku.
Z obyčejného octa se tak stává univerzální pomocník, který pečuje, osvěžuje a čistí. Stačí pár kapek a trocha trpělivosti.