Jmenování Babiše premiérem nebrání vyšetřování ve Francii, uvedla prokuratura
2. 12. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jmenování šéfa ANO Andreje Babiše do čela české vlády by nemělo být překážkou pro pokračování jeho vyšetřování ve Francii.
Uvedla to dnes na dotaz ČTK francouzská Národní finanční prokuratura (PNF). Ta již dříve sdělila, že očekává uzavření vyšetřování v letošním roce. Pokud by se pak rozhodla zahájit stíhání, zváží podání žádosti o vydání adresované české Poslanecké sněmovně. PNF vyšetřuje Babiše kvůli nákupu vily v Mougins na jihu Francie. Úřad má podezření, že došlo k praní špinavých peněz a k daňovým únikům. Babiš opakovaně označil informace o vyšetřování ve Francii za nesmysl; transakce podle něj byla legální.
Podle dřívějších informací deníku Le Monde vyšetřování začalo v únoru 2022, kdy byl Babiš v opozici. V současnosti šéf ANO doufá, že se vrátí do premiérského křesla. "Ne, nebylo by to, alespoň teoreticky, překážkou," uvedla mluvčí prokuratury Bérénice Dinhová na dotaz, zda by jmenování českého politika do čela vlády něco změnilo na postupu francouzských úřadů.
PNF na konci minulého týdne sdělila, že očekává rozhodnutí o odložení vyšetřování či o zahájení stíhání na začátku příštího roku. Babiš jako poslanec má imunitu, která ho před trestním stíháním chrání. "Zvážíme to, pokud se rozhodneme ho stíhat," uvedla Dinhová na otázku, zda by francouzské úřady požádaly českou Poslaneckou sněmovnu o zbavení imunity. PNF podle mluvčí posoudí možnosti, jak realizovat případné stíhání, až bude mít jasno o výsledku vyšetřování.
Transakce, kterou francouzské úřady prošetřují, se vyskytla v uniklých dokumentech v rámci takzvané kauzy Pandora Papers. Podle francouzského deníku Le Monde vilu na jihu Francie koupil Babiš v září 2009 prostřednictvím řetězce offshorových společností. Dvě nemovitosti včetně vily s tříhektarovým pozemkem podle listu koupila společnost se sídlem v Monaku. Tehdy ji vlastnila offshorová společnost ze Spojených států. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur, tedy asi 338 milionů korun podle dnešního kurzu.