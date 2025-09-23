Konec předstíraného přátelství! "Unesli ho!" tvrdí přítelkyně slavného režiséra
23. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Konec předstíraného přátelství, ženy legendárního režiséra si jdou po krku.
Není to tak dlouho, co si Jana Adamcová, odloučená manželka slavného režiséra Jiřího Adamce trpícího Alzheimerovou chorobou, pochvalovala, že se v okolí jejího muže vyskytla nová partnerka Veronika, protože prý zastane část péče o nemocného a Jana si konečně může oddychnout.
„Manželovi pomáhá paní Veronika, která je s ním každý den. Vím, že to bude vypadat zvláštně, ale jsem za ni ráda. Jsem ráda, že tam s ním je, protože je o něj denně postaráno. Věnuje se mu mentálně i fyzicky, snaží se s ním chodit na procházky, luští křížovky,“ hlásila režisérova manželka ještě před několika dny.
Jenže minul týden a přišla náhlá otočka: Adamcova přítelkyně Veronika Maschková tvrdí, že manželka režiséra doslova unesla.
„Vše se vyhrotilo soudní obsílkou, kde se Jirka dočetl, že jej chcete omezit ve svéprávnosti. Cítil to jako zradu a dostal panickou hrůzu, že až se to stane, skončí někde v ústavu pro choromyslné. Do toho jste zavolala vy se svým finančním požadavkem a vyděšený Jirka požádal o účast právníka v bance. Když jsem se poté s Jirkou setkala, byl rozhozený a řekl, že se bojí jít do svého bytu a nechce s nikým mluvit,“ stojí v dopise, který Veronika napsala Janě Adamcové a jehož obsah zná i Blesk.
Adamec se pak prý pokusil utéct do hotelu a kontaktovat právníka, aby se mohl bránit, jenže místo toho ho prý vlastní rodina "unesla".
Měla k tomu využít pomoci nejmenovaného známého herce, který Adamce vylákal z kavárny, kde s přítelkyní seděl. Od té doby už ho Veronika neviděla.
„Jirka na stole nechal všechny své věci – mobil, peněženku s doklady, brýle, diář, klíče od našeho bytu... Prostě vše!“ popisuje Veronika.
Obrátila se i na policii, jenže nepořídila: „Policii přirozeně nezajímá, že Jirka už osm let bydlel někde jinde. Našla ho v jejich domě na Hanspaulce, kde má trvalé bydliště, a tak je vše podle nich v pořádku. Ale já vím, že není,“ prohlašuje.
„Podařilo se mi zkontaktovat se s ním a stačil mi rychle říct, že ho unesli a že se bojí, co s ním chtějí udělat. On nemá jak ani koho poprosit o pomoc,“ lomí rukama.
Žádné zbavování svéprávnosti podle ní prý není namístě: „Chci, aby Jirka dožil důstojně, jak si zaslouží, a ne někde v ústavu. Jeho stav není tak špatný, jak je prezentováno,“ tvrdí.
Na její prohlášení pak vzápětí reagovala i obviněná Jana Adamcová.
„Každý ze čtenářů se jistě setkal se situací, kdy život rodiny zcela obrátí naruby onemocnění jejího člena, ať jde o Alzheimerovu chorobu, temporální demenci nebo jen stařeckou demenci,“ uvedla pro eXtra.cz.
„Je to náročné a respekt k soukromí by měl být na prvním místě. Na úroveň paní Maschkové se nebudu snižovat a vyvracet její výmysly. Šlo a jde jí jen o její prospěch, zviditelnění a poškozování osob. Můj muž je v péči rodiny a má potřebnou lékařskou péči,“ dodala.
Což zní jako opravdu výrazně jiná písnička než ta, v níž Veroniku před týdnem chválila za starost o manžela. Uvidíme, jak se situace ještě vyvine.