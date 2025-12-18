Konec nadějí? Vláda zařízla pomoc pro tisíce rodin
18. 12. 2025 – 12:25 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Tisíce českých rodin, které marně snily o střeše nad hlavou, dostaly pořádně studenou sprchu. Dlouho slibovaný zákon o podpoře bydlení, který měl být spásou pro lidi v tísni, nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů bez milosti stopla. Zatímco lidé na ubytovnách dál čekají na zázrak, politici se vymlouvají na prázdnou kasu a hrozící rozpočtový chaos. Je to jen další nesplněný slib, nebo nutné šetření na úkor těch nejchudších?
Miliardový strašák a prázdná pokladna
Scénář, který se opakuje už téměř dvě dekády, znovu ožívá. Přestože se politici napříč spektrem roky dušovali, že bydlení pro každého je prioritou, realita je opět jiná. Nový kabinet se rozhodl, že ambiciózní plán na pomoc lidem v bytové nouzi prostě neprojde v podobě, v jaké byl připraven. Hlavním důvodem mají být astronomické náklady, které by státní pokladna v současné situaci neunesla.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO v tom má jasno. Podle ní je projekt v aktuální verzi finančním hazardem. „Zákon má značné finanční nároky na státní rozpočet, obecní, městské i krajské rozpočty. S ohledem na to, že nás na začátku roku čeká rozpočtové provizorium, si vyšší náklady nemůžeme dovolit,“ uvedla ministryně bez obalu. Peníze, které měla předchozí vláda Petra Fialy připravené, jsou totiž podle nových propočtů jen kapkou v moři. Zatímco Fialův kabinet počítal s 250 miliony, skutečná potřeba se odhaduje o stovky milionů výše.
Šest měsíců nejistoty pro rodiny s dětmi
Co to znamená pro běžné občany? Především další měsíce nejistoty a strachu z budoucnosti. Původní plán, který měl od ledna spustit síť kontaktních míst a garancí pro majitele bytů, se odkládá na neurčito. Ministryně dostala nůž na krk a musí do příštího pondělí předložit plán na oficiální odsunutí účinnosti zákona. Slibuje sice, že za půl roku přijde s něčím lepším a levnějším, ale kritici se ptají, zda nejde jen o další zametení problému pod koberec.
Zatímco se vládní špičky dohadují o každou korunu, čísla jsou neúprosná. Podle Platformy pro sociální bydlení se v kritické situaci nachází 160 tisíc Čechů. Nejděsivější na celém problému je fakt, že dvě třetiny z tohoto počtu tvoří rodiny s dětmi, které vyrůstají v nevyhovujících podmínkách nebo na ubytovnách.
Miliony Čechů na hraně propasti
Situace je ale mnohem vážnější, než se na první pohled zdá. Nejde jen o ty, kteří už střechu nad hlavou ztratili. Vážné nebezpečí hrozí dalšímu milionu a půl lidí, kteří balancují na hraně a kvůli drahým energiím a nájmům jim hrozí, že o své domovy přijdou. Původní zákon jim měl nabídnout pomocnou ruku a přesvědčit soukromé majitele bytů, aby se nebáli pronajímat své nemovitosti i lidem v nouzi skrze systém státních garancí.
Teď je však všechno jinak. Obce si stěžují, že na takové úkoly nemají peníze ani lidi, a vláda jim dává za pravdu. Zda se za půl roku skutečně dočkáme zázraku v podobě ořezané verze zákona, která skutečně někomu pomůže, zůstává ve hvězdách. Prozatím se zdá, že boj o bydlení pro tisíce českých dětí prohrál s rozpočtovou tabulkou.