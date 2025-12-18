Už má všeho dost. Manželka Luďka Soboty: "Je dobré včas odejít"
18. 12. 2025 – 11:30 | Magazín | Jana Strážníková
Manželka legendárního herce promluvila o Luďkově zdraví a chuti do práce.
Slavný herec Luděk Sobota se v poslední době spíše stáhl do ústraní a vypadá to, že už, lidově řečeno, začíná mít všeho dost.
Fanoušky navíc zneklidnil i pochmurnými prohlášeními třeba ve smyslu, že si myslí, že ho lidi zdraví, protože už beztak vědí, že se blíží jeho konec. Což mohlo trochu znít, jako že je herec třeba nemocný a jen se o tom veřejně neví.
To ale, zdá se, naštěstí není pravda. Jeho manželka Adriana Sobotová totiž poskytla rozhovor Expresu a uvedla, že se Luďkovi daří dobře: „Myslím, že se mu daří docela dobře. Hlavně že je zdravý a takový spokojený. Teď má hodně času na knihy. On vždycky miloval čtení, takže teď hodně čte,“ uklidnila fanoušky.
Jestli se mu někdy podaří znovu najít již poněkud vyhaslou hereckou vášeň, nicméně zůstává ve hvězdách: „Chodí také na procházky, něco si píše. Omezili jsme hodně hraní v divadle, tak uvidíme, jestli se ještě k tomu vrátí více, nebo ne,“ uvedla Adriana.
Sama přitom manžela do ničeho netlačí a nejspíš ráda vidí, že si po celoživotní práci také umí trochu odpočinout: „Já mu dávám volnou ruku, protože on říká, že už toho udělal dost a je někdy dobré včas odejít,“ zakončila.