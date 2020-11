Konec legrace: Fucking už turisty lákat nebude

Kdo se nestihl vyfotit před cedulí s názvem obce Fucking, bude mít od příštího roku smůlu. Po letech sporů se obyvatelé této rakouské osady se stovkou obyvatel rozhodli, že změní název na Fugging. Chtějí se tak vyhnout nechtěné pozornosti, které čelili kvůli podobnosti názvu osady s anglickým vulgárním výrazem pro pohlavní styk.

Fucking leží v Horních Rakousích, asi třicet kilometrů severně od Salcburku. Změnu názvu osady na Fugging schválila po letitých debatách rada obce Tarsdorf, jejíž je vesnice součástí.

"Obecní rada se rozhodla přejmenovat osadu Fucking na Fugging a to s účinností k 1. 1. 2021," stojí v usnesení zveřejněném na stránkách Tarsdorfu. "Můžu to potvrdit... Více se k tomu ale vyjadřovat nebudu," řekla médiím starostka Andrea Holznerová. Zkrátka a dobře: No fucking anymore.

Rakouský Fucking se od 1. ledna 2021 přejmenuje na Fugging | zdroj: www.tarsdorf.at Ke změně názvu místní přistoupili nejspíš proto, že už byli unavení zájmem vtipálků na internetu i těch, kteří se do Fuckingu sjížděli, aby si pořídili fotografii u cedule označující začátek či konec obce. Cedule s nápisem Fucking se navíc stávaly předmětem častých krádeží, a obec Tarsdorf tak musela platit za jejich náhradu.

Název vísky je podle některých zdrojů odvozen od jména jistého Adalperta von Vucckingena, který tu žil v 11. století. Podle jiných zdrojů za něj může bavorský šlechtic Focko, který žil už v 6. století. Přípona -ing je v názvech bavorských obcí poměrně běžná.

Osada Fucking byla dosud stálou součástí seznamů místních jmen, které u lidí znalých angličtiny vyvolávají úsměv na tváři. Po návštěvě hornorakouské vsi poťouchlí turisté často mířili také do bavorského Pettingu, který leží necelých 20 kilometrů od Fuckingu, či do o něco vzdálenější bavorské obce Kissing.

S podobným nechtěným zájmem jako Fucking se potýkají i české obce, například Pičín či Řitka ve středních Čechách.

zdroj: www.youtube.com