Komise: Čínská Temu dost nebrání prodeji nelegálních produktů, hrozí jí pokuta

28. 7. 2025 – 13:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Čínský internetový prodejce Temu porušuje pravidla Evropské unie, protože nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji nelegálních produktů na své platformě.

V předběžném závěru vyšetřování to dnes uvedla Evropská komise (EK). Pokud se zjištění potvrdí, mohla by Temu dostat pokutu až šest procent z globálního ročního obratu. Temu ještě může na závěry vyšetřování v příštích týdnech reagovat, přesnou lhůtu ale komise neuvedla.

"Důkazy ukázaly, že pro spotřebitele v EU existuje vysoké riziko, že se na této platformě setkají s nelegálními produkty," uvedla komise, která je exekutivním orgánem EU se značnými pravomocemi.

Analýza tajného testovacího nákupu podle EK ukázala, že zákazníci nakupující na platformě Temu s velkou pravděpodobností narazí na nevyhovující výrobky, například hračky pro děti nebo drobnou elektroniku. Zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.

Pokud budou předběžné závěry EK nakonec potvrzeny, bude to znamenat, že Temu porušuje pravidla stanovená v nařízení o digitálních službách (DSA). To by znamenalo pokutu až šest procent z celosvětového ročního obratu a firma by musela přijmout opatření k nápravě. Temu je soukromý podnik a výsledky hospodaření nezveřejňuje.

Mluvčí Temu uvedl, že společnost bude i nadále plně spolupracovat s komisí, napsala agentura Reuters.

Zjištění EK se týkají pouze jedné části širšího vyšetřování, které komise vůči firmě Temu vede. Čínská společnost je rovněž podezřelá z porušování dalších unijních pravidel týkajících se používání návykových designových prvků, nedostatečné transparentnosti doporučovacích systémů nebo omezování přístupu k datům pro výzkumníky.