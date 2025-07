Horoskop pro týden veder. Kdy vás čeká chvíle klidu a kdy raději s nikým nemluvte

28. 7. 2025 – 13:19 | Magazín | Natálie Kozak

Nový týden, nové astro-taháky

Začátek srpna přináší silné emoce, nečekané zvraty i osvěžující příliv odvahy. Slunce se stále prohání Lvem a žene nás do akce- někdy trochu divoké, jindy šlechetné. Komu se bude dařit v lásce a kdo si má dát pozor na vyhoření? Přečtěte si, co vás tento týden čeká podle hvězd.

Beran

Zastavte se, ohnivý poutníku. Tento týden se můžete cítit, jako by se půda pod vámi chvěla a jistoty, které dřív dávaly klid, náhle zmizely z obzoru. Neztrácejte dech. Měsíc roste a s ním i vy. Vnímejte ten zvláštní klid uvnitř. Oheň ve vás neuhasíná, jen ti šeptá: teď chvíli jen buď. Šťastné dny: 30. 7., 3. 8.

Býk

Očista vás volá jemně, ale vytrvale. Touha po jednoduchosti a tichu se rozlije do vašich dní jako svěží vánek. Všechno složité se odhalí jako zbytečné. Začněte drobnostmi- reorganizujte polici, zapalte svíčku, vyhoďte staré výčitky. Vaše nitro vám poděkuje. Příznivé dny: 29. 7., 3. 8.

Blíženci

Zastavte kolotoč slov a zvuků. Vaše mysl bývá jako rádio, co nikdy neutichá- ale teď zatoužíte po tichu. Komunikace vás unaví, povrchní slova začnou znít prázdně. Dopřejte si víkendovou samotu a uslyšíte konečně sebe. Dobré dny: 28. 7., 1. 8.

Rak

Co vám dává pocit bezpečí? Týden nastaví zrcadlo a možná poznáte, že staré jistoty byly jen kulisy. Ve vás však roste nová síla, nezávislá a opravdová. Najděte novou oporu. Možná práci, možná vnitřní pilíř, který už v sobě dávno nosíte. Dobré dny: 30. 7., 2. 8.

Lev

Vaše energie zeslábne, ale nezmizí. Tělo si řekne o pauzu a vy byste měli naslouchat. Ne vše se musí zvládnout na plný výkon. Vnitřní světlo, které nosíte, nehasne, jen se tiše dobíjí. O víkendu se opět rozzáříte naplno.Dobré dny: 1. 8., 2. 8.

Panna

V proudu práce vás cosi zastaví. Úkoly se množí, svět kolem vás žene vpřed, ale vy náhle zatoužíte po starých známých tvářích. Zavolejte příteli z minulosti. Vzpomínky vás naladí zpět na váš vlastní rytmus. Dobré dny: 2. 8., 3. 8.

Váhy

Všechno chce kus z tebe. Povinnosti, lidi, žádosti- máte pocit, že se rozpouštíte. Toužíte po samotě, klidu, tichu. Dopřejte si ho, bez výčitek. O víkendu ve vás opět nastolí rovnováha, která je vám tak drahá.Příznivé dny: 30. 7., 1. 8.

Štír

Vidíte jasně a možná poprvé. Kdo vás vysává? Kde jste se ztratili ve slibech, co už neplatí? Tento týden vám dá sílu přehodnotit, odříznout a očistit váš svět. Vaše nitro ví, co je třeba. Jen mu naslouchejte. Šťastné dny: 31. 7., 3. 8.

Střelec

Kam dál, poutníku? Motivace, která vás dřív hnala vpřed, se rozplynula jako pára. To není konec, je to přestávka na přenastavení směru. Nezůstávejte v nicotě, zeptejte se srdce, kam teď chce kráčet. Dobré dny: 28. 7., 2. 8.

Kozoroh

Položte to břemeno. Nemusíte všechno držet pohromadě. Nemusíte být vždy opora. Tento týden vás vybízí k uvolnění. Saturn couvá a s ním i vaše potřeba být „ten silný“. Dovolte si klid. Svět se nezboří. Šťastné dny: 30. 7., 2. 8.

Vodnář

Spojení, která tíží, se rozpouští. Závazky, co dřív dávaly smysl, jsou teď jako kotvy. Cítíte to. A víte, co dělat. Víkend přináší klidné, ale nekompromisní rozhodnutí- propustit to, co vás svazuje. Dobré dny: 29. 7., 2. 8.

Ryby

Vaše duše si říká o restart. Jste unavení a je to v pořádku. Tělo vysílá signály, naslouchejte jim. 3. srpna je ideální den začít znovu jemně, něžně. Bez tlaků. Stačí malý krok: sklenka vody, chvíle ticha, pohled do zeleně. Dobré dny: 30. 7., 3. 8.