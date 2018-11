Klokani mají namále. Sucho je žene pod kola aut

Slovensko nepodpoří a neschválí globální pakt OSN o migraci. Uvedl to podle dnešní zprávy serveru sme.sk slovenský premiér Peter Pellegrini. Od migračního paktu OSN již v uplynulých měsících odstoupilo několik zemí; v polovině listopadu účast na paktu odmítla rovněž česká vláda.

Slovensko nepodpoří a neschválí globální pakt OSN o migraci. Uvedl to podle dnešní zprávy serveru sme.sk slovenský premiér Peter Pellegrini. Od migračního paktu OSN již v uplynulých měsících odstoupilo několik zemí; v polovině listopadu účast na paktu odmítla rovněž česká vláda.

16:07