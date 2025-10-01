Dnes je středa 1. října 2025., Svátek má Igor
Pohled do očí je nadlidský výkon! Zrzka Mary z Bachelora vystavila pekelně vyzývavé fotky

1. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Pohled do očí je nadlidský výkon! Zrzka Mary z Bachelora vystavila pekelně vyzývavé fotky
zdroj: Profimedia.cz
Mary odhodila stud a fanoušci šli do kolen.

Když se člověk občas začte do komentářů, které v různých diskuzích přistávají ke jménu Maria Pavlova, mohl by se ho zmocnit dojem, že si snad tahle pohledná zrzka nezaslouží nic než kritiku.

Jenže takový dojem by byl naprosto vedle. Sympatická účastnice reality show Bachelor, kde se probila až do finále, a Farmy Česko, má totiž za zády velmi početný zástup fanoušků.

Na Instagramu už jí sleduje solidních 70 tisíc lidí, což už je zkrátka a dobře velmi pěkné číslo. 

Mary si pro své věrné připravila pěkně vyzývavou odměnu: Před několika dny zveřejnila sérii snímků z africké dovolené v plavkovém body, které upřímně až tak moc prostoru pro představivost nenechalo.

A protože železo je potřeba kout, dokud je... žhavé, mrk mrk, přidala včera ještě druhou sérii. V ještě menších plavkách.

„V dnešní době už je tolik doplňků, že i já můžu celý dne být v plavkách, ale zároveň zahalená,“ píše k fotkám. Inu, zdá se, že o definici zahalenosti bychom mohli v tomto případě přeci jen debatovat.

Ale proč vést debaty, když tu máme pokoukání. A kdo se vydrží dívat do očí, může se rovnou stavit pro medaili zenového velmistra:

View this post on Instagram

A post shared by ???? ? (@mariapavlovaoff)

Tagy:
plavky sexy postava sexy fotky
Zdroje:
Instagram, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

