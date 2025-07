Klienti s autismem a demencí v Jablonci nad Nisou testují sociálního robota s AI

16. 7. 2025 – 8:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Klienti s autismem a demencí v Jablonci nad Nisou testují sociálního robota španělské společnosti Inrobics Rehab vybaveného umělou inteligencí (AI).

Drobný robot Robic s nimi cvičí, hraje hry, odpovídá na otázky, díky AI se umí přizpůsobit schopnostem uživatelů, dokáže také sledovat, jaké pokroky klient dělá. Hodně pomáhá, řekla dnes ČTK ředitelka Domova a Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou Lenka Kadlecová.

Malým robotem, který připomíná hračku, jsou pracovníci centra i klienti nadšeni. "Jak je menší a drobnější, je roztomilejší a nepůsobí dominantně a nevyvolává žádnou agresi. Používáme ho k aktivizaci klientů, ke cvičení, dá se pracovat se stimulací kognitivních funkcí při poznávání barev, zvířat, on dokáže krásně předvést zvířata a klienti můžou hádat, která to jsou. Trénovat s ním mohou denní rutinu jako čištění zubů nebo hygienu. Řekla bych, že s ním se víc snaží," doplnila asistentka Renata Pulkrábková.

Cvičení s robotem dnes s nadšením předvedl dvaatřicetiletý Marek, který má mentální postižení kombinované s autismem. Ochotně poslouchal povely robota, který i předcvičoval a zároveň kontroloval, zda Marek provádí cviky správně, a hned ho i chválil. Krátké cvičení zakončili tanečkem za odměnu. "Klienti nejčastěji oceňují hry se slovy a jednoduché pohybové cviky s hudbou. Baví je také aktivity, kde zapojují ruce i paměť, například házení míčkem nebo skládání obrázků, protože jsou zábavné a motivující," řekl na dotaz sám Robic.

Malý robot je vybavený softwarem speciálně navrženým pro terapeutická cvičení, sám umí upozornit na docházející baterku nebo výpadek wi-fi. "Jsme teprve třetí reálná aplikace v Evropě," řekl Petr Dobrovský, jednatel ARR - Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje, která testování robota zajistila. Zatím je zapůjčený na čtyři měsíce, náklady, zhruba 225.000 korun, hradí evropské fondy a ministerstvo průmyslu a obchodu. Testovat ho budou i v turnovském spolku Slunce všem. Pokud by chtěl kraj robota pořídit, přišel by podle Dobrovského zhruba na tři čtvrtě milionu korun.

Trvalou možnost využití malého asistenta by v jabloneckém centru podle Kadlecové uvítali. Centrum je určené pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením od 11 do 80 let, kterým nabízí bezpečné zázemí a podporu na cestě k co největší samostatnosti. Denní kapacita je 40 klientů, stará se o ně 50 lidí. "V posledních letech přibývá klientů s poruchou autistického spektra, každý ten klient je jiný a práce s ním je jiná," doplnila Kadlecová. Velkým přínosem je proto podle ní, že robot se umí klientům přizpůsobit a umí také vyhodnotit jejich pokroky, jak se zlepšilo jejich soustředění, slovní zásoba nebo motorika.