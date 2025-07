Oblíbený herec má 40 let mladší přítelkyni: Co na to její táta?

16. 7. 2025 – 8:25 | Magazín | Jana Strážníková

Herec a jeho mladičká partnerka nikoho nenechávají na pochybách, že užívat si umí opravdu náramně. Chystají ale také potomstvo?

Populární herec Zdeněk Podhůrský se nedávno nechal slyšet, že si zkrátka a dobře musí hledat mladší ženu, protože partnerka v jeho věku by nestíhala jeho tempo.

A ono na tom možná něco bude, však Zdeňkovi je už docela neuvěřitelných 66 let, vypadá ale... No řekněte sami. Tipli byste mu snad víc než 50?

Vedle své o 40 let (o 37, abychom byli féroví) mladší přítelkyně Veroniky tak vůbec nevypadá nepřístojně. A, co je úplně nejdůležitější, vypadá to, že vztah především vyhovuje oběma zúčastněným. Na procházkách po Karlových Varech působili zamilovaně a zdá se, že vztah jen sílí.

Dokonce tak moc, že se rozhodli rozšířit rodinu: Pořídili si pejska – štěně jorkšírského teriéra: „My jsme se tak nějak domluvili vzájemně, ale vzhledem k tomu, že Zdeňkův pejsek se jmenoval Sam a mně se to jméno líbí, tak jsem si řekla, že pojmenujeme i tohoto nového našeho mazlíčka Samuel,“ vysvětlila Veronika pro eXtra.cz.

Jiné rozšíření rodiny nicméně nechystají: „Já na to momentálně mám takový názor, že děti neplánuju a vyhovuje mi to, tak jak to je. My máme spoustu zvířátek, a to mi to absolutně nahradí,“ myslí si Veronika.

Pár také přiznal, že už proběhlo setkání s rodinami. Veroničin otec prý nebyl z dceřina přítele samým nadšením úplně bez sebe... Čemuž se upřímně nelze až tak divit, vzhledem k tomu, že je táta o nějakých deset let mladší než dceřin vyvolený.