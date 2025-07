Jen září štěstím: Slavná herečka se zasnoubila v měsíční krajině. Jaká bude veselka?

16. 7. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková

Sekne jim to spolu jak málokomu jinému. Od zásnub ale uplynulo skoro půl roku, je načase bavit se o veselce!

Datum, které nezapomenou: 1. února. To totiž byl zrovna Martin Krupa a známá herečka Ester Geislerová na dovolené v Brazílii a v obzvlášť romantickou chvíli přišel osudový dotaz. Ester přikývla a štěstí je na světě.

„1. února odpoledne jsme se zasnoubili a řekli jsme si, že chceme jít dál společným životem. V měsíčním údolí, v místě, kde se před skoro dvěma miliony let pohnuly tektonické desky… Máme se… moc milujeme,“ švitořila Ester na Instagramu.

Smysl pro jedinečnost je rozhodně potřeba ocenit, brazilská Vale de Lua je opravdu unikátní přírodní destinace se skalními útvary, v nichž řada turistů vidí povrch Měsíce. Stojí za nimi miliony let eroze řeky São Miguel. A vybrat pro otázku, která se nezapomíná, místo, jaké jinde nenajdete, je bez debat skvělý nápad.

Jedinečný byl mimochodem prý i prsten: Žádný tradiční diamant, ne, Martin zvolil neobvyklý šperk s hned čtyřmi kameny: Ametystem, granátem, turmalínem a akvamarínem.

Ani půl roku po zásnubách ale prý ještě nemají žádné konkrétnější svatební plány. Tradiční rok a den v tomto případě tedy nejspíš dodržen nebude: „Plánujeme. Bavíme se o tom. Nevíme, kdy to bude, kde to bude. Nám se jako líbí, že si užíváme to snoubenectví, protože je hrozně hezký říkat můj snoubenec, snoubenka. Je to takový prostě... si to jako hned nevystřelíme,“ smáli se snoubenci v rozhovoru pro eXtra.cz.