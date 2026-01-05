Kladno vyhrálo po čtyřech letech na ledě Sparty, v prodloužení rozhodl Blain
5. 1. 2026 – 0:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Kladna zdolali v 38.kole extraligy domácí Spartu 5:4 v prodloužení. Led Pražanů dobyli poprvé od ledna 2022 po šesti porážkách bez bodového zisku.
Rytíři pod vedením Tomáše Plekance vyhráli i třetí duel, přestože promarnili dvoubrankové vedení a prohrávali 3:4.
Před 16.012 diváky pak ale 49 sekund před koncem základní doby vyrovnal Daniel Audette a v čase 62:11 rozhodl svým druhým dnešním zásahem Jérémie Blain. Za domácí se dvakrát prosadil Filip Chlapík, jenž měl stejně jako Blain bilanci 2+1. Po třech bodech zaznamenali i sparťan Michal Řepík (0+3) a Audette (1+2).
"Byl pro nás důležitý víkend. Venku jsme hráli v Brně i na Spartě a dokázali jsme z toho vytěžit pět bodů, což byl přesně náš cíl, takže super," pochvaloval si Blain.
Pražané nastoupili v extralize kvůli účasti na Spenglerově poháru poprvé od 23. prosince. Od té doby klesli ve vyrovnané tabulce z druhého místa až na sedmé.
V páté minutě se po dloubnutí puku do hlediště nechal zbytečně vyloučit Kousal. První velkou šanci měli ale v oslabení domácí - před Brízgalou osamocený Shore to na kladenského gólmana zkusil s blafákem do bekhendu, zakončil však jen do spodního oblouku branky.
V pokračující přesilovce slavili vedoucí trefu Rytíři. Ve chvíli, kdy si Kořenář hledal puk přes hráče, které měl před sebou, vypálil z modré čáry přesně Blain. Sparta byla blízko odpovědi při možnostech Eberleho a Vesalainena, na druhé straně se při úniku Marcela zaskvěl Kořenář.
V 17. minutě slavili Kladenští podruhé, když v brance skončilo tečované nahození Houdka. Stejně jako Blain zaznamenal svůj premiérový zásah v sezoně. Sparta pak nevyužila přesilovku.
Ve 23. minutě zaváhal Blain, za jeho zády se dostal do koncovky Chlapík, Brízgala však vytěsnil jeho pokus na levou tyčku. Jen o chvilku později vyjel Shore od zadního hrazení před branku a pověsil kotouč pod horní tyčku - 1:2.
Ve druhé části měla Sparta výraznou střeleckou převahu, ale hosty několikrát podržel Brízgala. Ve 31. minutě na něm při přesilovce po skvělé Kousalově nahrávce opět ztroskotal Shore. A Pražany to muselo mrzet tím spíš, když Lisler z dorážky vrátil Kladnu dvoubrankový náskok.
Domácí se nevzdali. Ve 44. minutě snížil kapitán Chlapík. Vzápětí musel na trestnou lavici Jandus a jen 29 sekund od gólu na 2:3 vyrovnal ranou z kruhu na bližší tyčku Špaček.
Po polovině třetiny mohl Rytířům vrátit vedení Marcel - Kořenáře oklamal kličkou, ale kotouč za jeho záda už usměrnit nezvládl. V 54. minutě pálil Audette, Kořenář zasáhl. Na druhé straně se prosadil z dorážky Chlapík a zdálo se, že Sparta dovede obrat ke třem bodům.
Přišel ale ještě jeden zvrat. Nejprve musel 80 sekund před vypršením základní doby pykat Krejčík, Rytíři sáhli k oddechovému času a při hře šest na čtyři s Brízgalou na střídače vyrovnal v čase 59:11 Audette. Pro Kladno to byla třetí využitá přesilovka.
"Když Pleky (Tomáš Plekanec) převzal lavičku, změnil složení přesilovkových formací. Byly úplně nové, učíme se spolu hrát, ale zatím to funguje dobře. Marcel Marcel stojí před brankou a jak je obrovský, hodně to pomáhá při tečích i clonění. Navíc hodně rychle střílíme. Nezdržujeme se zbytečně s pukem. Je to jednoduchý hokej a myslím, že právě to se změnilo," řekl Blain.
V prodloužení pak sám rozjásal hosty svým druhým dnešním zásahem. "Upřímně - těsně předtím jsem udělal dost špatné rozhodnutí a čekal, že z toho bude brejk Sparty dva na jednoho. Byl jsem na sebe naštvaný. Puk ale odskočil od mantinelu, uviděl jsem Nika (Ojamäkiho) a měl jsem pocit, že se na mě celou dobu dívá. Věděl jsem, že mi to pošle, pak jsem se jen snažil puk zvednout nad beton," popsal Blain.
"Na to, že hrajeme před tolika lidmi, tak ten začátek byl z naší strany hodně slabý. Kdybychom byli důslednější a soustředěnější, mohlo to dopadnout jinak. Naše hra nebyla úplně dobrá. Na druhou stranu jsem rád, že jsme se ve třetí třetině vrátili do zápasu a vedli, ale bohužel bez úspěšného konce," mrzelo Chlapíka.