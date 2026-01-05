Sibiřská zima je tady: Kde hrozí až -20 °C? Meteorologové vydávají výstrahu před silným mrazem
5. 1. 2026 – 5:30 | Magazín | BS
Podle předpovědních modelů nás čeká mimořádně mrazivý týden. Některá místa se mají připravit na skutečný polární mráz.
Meteorologické modely a systémy předpovědních služeb už několik dní hlásí to samé: Žene se velká zima a ochladí se opravdu pořádně.
„Na severní polokouli vzniká dipólový vzor s oblastí vysokého tlaku nad severním Atlantikem a oblastí nízkého tlaku nad Pobaltím. Do velké části Evropy aktuálně proudí velmi chladný vzduch, který se rozlévá přes východoevropské a středoevropské nížiny,“ píše slovenský web imeteo.sk.
Podle sousedů hrozí opravdu pořádné mrazy: „V lokalitách, kde se nachází sněhová pokrývka, může teplota dokonce klesat až k -20 °C,“ uvádějí.
„Ve studeném vzduchu, při předpokládaném vyjasnění, uklidnění větru a místy sněhové pokrývce budou od noci na pondělí (5.1.) pravděpodobně do čtvrtečního rána (8.1.) minimální teploty místy klesat i pod -12 °C, nejčastěji v rozmezí -12 až -16 °C,“ varují shodně také odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu na sociálních sítích.
Ti rovnou také vydali i výstrahu před silným mrazem. Platí pro většinu republiky až do čtvrtečního rána.
Kruté mrazy nás budou svírat celý týden, trochu by měly polevit z závěru a okolo víkendu, kdy by se teploty měly vrátit k nule, předpovídá ČHMÚ.
Zřejmě se ale nejedná o poslední setkání s polární zimou: Slábnoucí polární vír hrozí v průběhu ledna vychrlit naším směrem další masu ledového arktického vzduchu. S ním přijde propad teplot klidně o 15 stupňů pod sezónní průměr a sněhové bouře, varuje server Severe Weather.