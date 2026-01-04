Schillerová: Loňský schodek rozpočtu se překročí, bude vyšší i proti roku 2024
4. 1. 2026 – 15:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Loňský schodek státního rozpočtu, který měl činit 241 miliard korun, se překročí.
Bude vyšší i ve srovnání s rokem 2024, kdy dosáhl 271,4 miliardy korun. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Sumu nechtěla upřesnit. Chystá se ji oznámit na tiskové konferenci v úterý. Uvedla, že loni k 19. prosinci výdaje překročily příjmy o 275 miliard korun. Podle opozičních politiků by se takové věci s rozpočtem stávat neměly, výsledky chtějí rozebrat až po jejich zveřejnění. Varují před zadlužováním.
"To číslo bude oproti schválenému schodku tak rozdílné, dokonce i meziročně tak rozdílné.... až uvidíte ta čísla, tak uvidíte, že se nebavíme o jednotkách miliard, které byly překročeny," řekla Schillerová. Podle ní jde o "výrazné meziroční zhoršení".
Loňský schodek měl činit 241 miliard korun. Předloni výdaje přesáhly příjmy o 271,4 miliardy korun. Podle ministerstva financí se deficit v listopadu zvedl o 49,3 miliardy korun na 232,4 miliardy korun. Byl nejnižší za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Schillerová uvedla, že při nástupu vlády 15. prosince byl schodek 266 miliard korun. Do 19. prosince se zvýšil na 275 miliard korun. Postup svého předchůdce ve funkci Zbyňka Stanjury (ODS) označila nynější šéfka státní pokladny za letadlo a lepení díry dírou.
Místopředseda Sněmovny z opoziční ODS Jan Skopeček uvedl, že stav je možné komentovat až po zveřejnění čísel. Podle něj může být důvodem vysokého deficitu případné zpoždění peněz z EU či urychlení některých plateb. Podotkl, že za minulé vlády klesl schodek z pěti na dvě procenta HDP. "Pokud to v posledním roce (minulé vlády) nevyjde o nějaké desítky miliard, tak mně to radost dělat nebude. Pokud ale bude zachována konsolidační strategie naší vlády, budu rád," řekl Skopeček.
Podle místopředsedkyně poslaneckého klubu opozičních Starostů Pavly Pivoňky Vaňkové by se nedodržení schodku stávat nemělo. Míní, že se loni výdaje ze zákona ale pravděpodobně nepřekročily. Politička STAN řekla, že si nedělá iluze o tom, že by bývalý ministr financí Stanjura po prohraných volbách i jeho nástupkyně Schillerová po převzetí úřadu řídili rozpočet tak, aby byl výsledek lepší. Zmínila, že po týdnu od příchodu nové šéfky resortu se deficit zvedl o devět miliard korun. "Na ministerstvu financí se musí někdo řídit tím, jak rozpočet funguje. Pokud na to někdo rezignuje, tak rezignují i úředníci," uvedla Pivoňka Vaňková.
Schillerová se ohradila, podle ní ministr do finančních toků nezasahuje. Podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) je nedodržení loňského schodku skandální.
Podle Schillerové není reálný ani rozpočet, který minulá vláda připravila na letošek. Stát teď hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Nový návrh by měl Babišův kabinet projednávat 19. ledna. Opozice se obává výrazného růstu výdajů. Skopeček varoval před inflací, Pivoňka Vaňková před rušením reformních změn a zadlužováním.