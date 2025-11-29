Kladno deklasovalo Mladou Boleslav 5:0, přiblížilo se mu v tabulce na jediný bod
Hokejisté Kladna porazili v utkání 27.extraligového kola Mladou Boleslav 5:0.
Předposlední Rytíři rozhodli ve druhé třetině, kterou vyhráli 4:0, a přiblížili se Bruslařům v tabulce na rozdíl jediného bodu. Hosty porazili poprvé v sezoně a ve vzájemných kláních na kladenském ledě prvně od poloviny února 2023. V pěti zápasech od té doby si připsali jen bod. Brankář Adam Brízgala udržel díky 39 zákrokům druhou nulu v sezoně. Mladoboleslavští vyšli poprvé po pěti zápasech, z nichž čtyři vyhráli, pod koučem Miloslavem Hořavou naprázdno.
"Víme, že Boleslav teď pod panem Hořavou hraje výborný hokej. Začali se nám trošku vzdalovat (v tabulce), takže šlo o důležitý zápas. Chtěli jsme se k nim dostat o nejblíže a vyhrát za tři body. Celých šedesát minut jsme byli lepším týmem a výhru jsme si zasloužili," pochvaloval si domácí útočník Miroslav Forman.
Kladno, v jehož sestavě scházel i tentokrát legendární útočník Jaromír Jágr, dalo v úvodním dějství Bruslařům lekci z efektivity. Na střely mezi tyčky sice prohrálo 7:15, do kabin si však odnášelo těsné vedení.
První větší možnost měli ve třetí minutě po Hradcově zakončení hosté, ale gólman Brízgala si poradil. V desáté minutě se jako první v utkání provinil proti pravidlům Ryšavý, Kladno se však ubránilo. A právě Ryšavý pak v 15. minutě úspěšnou tečí svůj prohřešek odčinil a otevřel skóre. Do přestávky mohl vyrovnat Malínek, jenže Brízgala byl proti.
Druhá třetina byla z pohledu domácích jako z říše hokejových snů. Na strážce mladoboleslavského brankoviště Furcha během ní vyslali šest střel, ale hned čtyřikrát skončil puk až za jeho zády.
Hned po 61 sekundách našel Vigneault chytře rozjetého Kellyho Klímu, jenž překonal Furcha dobře zacílenou ranou na vzdálenější tyčku a připsal si již desátý gól v sezoně. Buchteleho teč na druhé straně skončila mimo branku, pak Rytíři přestáli další oslabení.
Před polovinou utkání naopak sami potřetí slavili, když si kotouč našel cestu do sítě po pokusu Pietronira od hrazení u modré čáry. Ve 36. minutě potěšil všechny hokejové labužníky nádhernou akcí Ojamäki, kterou ještě vylepšil zakončením z úhlu pod horní tyčku. Po Fořtově faulu si pak zahrálo první - a také poslední - početní výhodu v utkání i Kladno, po pěkné souhře a Formanově nahrávce ji využil Lisler.
"Hodně nám pomohl druhý vstřelený gól, zanedlouho jsme přidali i třetí a pak jsme si to pohlídali. Když už něco prošlo, byl tam výborný Brízgy v brance, náš nejlepší hráč. Hráli jsme opravdu dobře," řekl Forman.
Třetí dvacetiminutovka už se hrála tak trochu z povinnosti, bylo zřejmé, že Kladno už si v bitvě o důležité body nenechá cenný zisk sebrat. V hostujícím brankovišti nahradil Furcha Mokry a nakonec dochytal s čistým štítem. V 52. minutě na něho nevyzrál Audette.
"Těžce se to hodnotí. Přijeli jsme s nějakým cílem, ale dnes jsme ho nesplnili. Musíme však nechat hlavy nahoře. Víme, že ten směr, který jsme udali po změně trenérů, funguje. Dnes jsme od toho trošku upustili. Musíme se z toho ponaučit a najet zpátky na tu dobrou vlnu," řekl obránce poražených Filip Pyrochta.