Trik na oční linku, která vydrží celý den. Stačí jen pár kroků navíc
29. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí jeden špatný tah, jedno horko, pár slz nebo cesta do práce v přeplněné tramvaji — a oční linka, na které jste si dala záležet, zmizí z víčka dřív, než stihnete dorazit na schůzku. Dobře to známe. Oční linka je krásná, ale umí být i nevyzpytatelná.
Naštěstí existují postupy, které profesionální vizážisté používají na celebritách během celodenních natáčení, focení i večerních akcí. A právě jejich rady jsme poskládali do jednoho celistvého návodu, díky kterému budete mít perfektní linku od rána až do noci.
1. Začněte u základu: jakou linku použít
Možná to zní banálně, ale typ linky rozhoduje víc, než si většina z nás myslí.Jemná měkká tužka se chová úplně jinak než gel nebo tekutá linka – a v tom často bývá celý problém.
- Chcete výdrž? Potřebujete dlouhotrvající, voděodolnou linku – gelovou, tekutou nebo fix.
- Máte mastnější víčka? Vyhněte se měkkým krémovým texturám, ty budou klouzat.
- Bojíte se nepřesností? Fix s tenkým hrotem je vaše jistota.
Už v tomhle kroku se rozhoduje, jestli vaše linka přežije dvě hodiny… nebo celý den.
2. Připravte si pleť: víčko musí být suché, ne kluzké
Ani nejlepší linka na světě nevydrží, pokud ji kreslíte na mastné víčko. Proto se vyplatí pár jednoduchých kroků:
- Vyčistit: jemně odstranit maz i krém.
- Tonizovat: stáhne póry a zmatní povrch.
- Hydratovat lehce: gely ano, hutné oční krémy ne.
A pokud máte extra mastnou pleť? Horní víčko prostě nekrémujte. Hydratujte jen kolem.
3. Primer, korektor, pudr: tři pojistky proti rozmazání
Tahle trojka je v beauty světě malý zázrak.
- Primer vytvoří lehce lepivý, nemastný film, na kterém linka drží jako přibitá.
- Matný korektor ho v případě nouze skvěle nahradí.
- Průsvitný pudr je tajná zbraň vizážistů –vklepaný podél řas absorbuje maz a když ho dáte mezi dvě vrstvy linky, drží jako nová i večer. Suché, jemně zmatněné víčko = stabilní základ.
4. Pořadí je klíč: řasy první, linka druhá
Klasická chyba? Perfektní linka… a hned poté kleštičky na řasy. Výsledek? Linka pryč.
Správné pořadí je jednoduché: Nejdřív řasy, až potom linka.
Je to detail, který ušetří spoustu nervů.
5. Korektor jako nečekaný pomocník
Tenhle trik miluju. Tenká linka matného korektoru nanesená podél spodního okraje linky vytváří jemnou bariéru, která:
- brání mazu v „lezení“ k pigmentu,
- udržuje linku čistou a ostrou,
- a celkově opticky zvedne celou linii.
Malý krok, velký efekt.
6. Vrstvení: tajemství looků, které vydrží i noční akci
Nejlepší linky, které jsem viděla u profesionálů, mají společné jedno – jsou vrstvené.
Zkuste to takhle:
- Základ: tenká linka tužkou, co nejblíž u řas.
- Pudr: jemně poprášit průsvitným nebo tmavým stínem.
- Finále: dokreslit tvar tekutou nebo gelovou linkou.
Pigment uvězněný mezi dvěma vrstvami se zkrátka nehne.
7. Kam kreslit – a kam raději ne
Vnitřní linka oka vypadá sexy, ale je to past:
- způsobuje slzení,
- pigment se rychle smývá,
- mazové žlázky se mohou ucpat.
Pro dlouhou výdrž je lepší kreslit těsně nad řasami. A pokud chcete hustější efekt? Zkuste jemný tightlining – ale opravdu jemný.
8. Smíchejte textury. Vyplatí se to
Jedna linka nestačí – a profíci to dobře vědí.
Krásná, stabilní linka typicky kombinuje:
- voděodolnou tužku,
- tekutou nebo gelovou linku,
- a stín na zafixování.
Díky tomu získáte přesnost, výdrž i hloubku.
9. Fixační sprej a savé papírky: malá záchrana během dne
Když víte, že vás čeká dlouhý den, mějte po ruce dvě věci:
- Fixační sprej – pár střiků ve tvaru X a T a make-up drží jako nalepený.
- Savé papírky – přiložit, odsát, hotovo. Bez vrstvení pudru a bez rozmazání.
Maz je největší nepřítel linky. Když ho zkrotíte, vyhráno.
10. Oční krémy? Ano, ale ne těsně před linkou
Milujeme je všechny. Ale pokud plánujete výraznou linku, hutné krémy odložte až na večer.
Použijte malinko lehkého gelu – nebo nic. Čím méně skluzu, tím pevnější výdrž.
Co z toho vyplývá?
Dokonalá oční linka není otázkou talentu. Je to několik malých kroků, které se nasčítají:
- správný typ linky,
- suché připravené víčko,
- chytré vrstvení,
- kontrola mastnoty během dne.
Vyberte si tři tipy z článku a zařaďte je do rutiny.Uvidíte, že rozdíl mezi linkou „do oběda“ a linkou „do noci“ je menší, než si myslíte — a hlavně úplně v dobrém slova smyslu.