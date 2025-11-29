Dnes je sobota 29. listopadu 2025., Svátek má Zina
Počasí dnes 2°C Polojasno

Trik na oční linku, která vydrží celý den. Stačí jen pár kroků navíc

29. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Trik na oční linku, která vydrží celý den. Stačí jen pár kroků navíc
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Stačí jeden špatný tah, jedno horko, pár slz nebo cesta do práce v přeplněné tramvaji — a oční linka, na které jste si dala záležet, zmizí z víčka dřív, než stihnete dorazit na schůzku. Dobře to známe. Oční linka je krásná, ale umí být i nevyzpytatelná.

Naštěstí existují postupy, které profesionální vizážisté používají na celebritách během celodenních natáčení, focení i večerních akcí. A právě jejich rady jsme poskládali do jednoho celistvého návodu, díky kterému budete mít perfektní linku od rána až do noci.

model-wears-white-dress-with-freckles-face zdroj: Freepik.com

1. Začněte u základu: jakou linku použít

Možná to zní banálně, ale typ linky rozhoduje víc, než si většina z nás myslí.Jemná měkká tužka se chová úplně jinak než gel nebo tekutá linka – a v tom často bývá celý problém.

  • Chcete výdrž? Potřebujete dlouhotrvající, voděodolnou linku – gelovou, tekutou nebo fix.
  • Máte mastnější víčka? Vyhněte se měkkým krémovým texturám, ty budou klouzat.
  • Bojíte se nepřesností? Fix s tenkým hrotem je vaše jistota.

Už v tomhle kroku se rozhoduje, jestli vaše linka přežije dvě hodiny… nebo celý den.

woman-with-soft-make-up-against-pink-background zdroj: Freepik.com

2. Připravte si pleť: víčko musí být suché, ne kluzké

Ani nejlepší linka na světě nevydrží, pokud ji kreslíte na mastné víčko. Proto se vyplatí pár jednoduchých kroků:

  • Vyčistit: jemně odstranit maz i krém.
  • Tonizovat: stáhne póry a zmatní povrch.
  • Hydratovat lehce: gely ano, hutné oční krémy ne.

A pokud máte extra mastnou pleť? Horní víčko prostě nekrémujte. Hydratujte jen kolem.

black-tea-with-dry-tea-teapot-wooden-surface-side-view
Magazín
Dopřáváte si denně šálek černého čaje? Možná ani netušíte, co to s vaším tělem dělá

3. Primer, korektor, pudr: tři pojistky proti rozmazání

Tahle trojka je v beauty světě malý zázrak.

  • Primer vytvoří lehce lepivý, nemastný film, na kterém linka drží jako přibitá.
  • Matný korektor ho v případě nouze skvěle nahradí.
  • Průsvitný pudr je tajná zbraň vizážistů –vklepaný podél řas absorbuje maz a když ho dáte mezi dvě vrstvy linky, drží jako nová i večer. Suché, jemně zmatněné víčko = stabilní základ.
profimedia-1053543350
Magazín
Vzali syna k moři, přišli o něj během pár minut. Teď varují všechny rodiče

4. Pořadí je klíč: řasy první, linka druhá

Klasická chyba? Perfektní linka… a hned poté kleštičky na řasy. Výsledek? Linka pryč.

Správné pořadí je jednoduché: Nejdřív řasy, až potom linka.

Je to detail, který ušetří spoustu nervů.

makeup-cosmetics-presentation zdroj: Freepik.com

5. Korektor jako nečekaný pomocník

Tenhle trik miluju. Tenká linka matného korektoru nanesená podél spodního okraje linky vytváří jemnou bariéru, která:

  • brání mazu v „lezení“ k pigmentu,
  • udržuje linku čistou a ostrou,
  • a celkově opticky zvedne celou linii.

Malý krok, velký efekt.

close-up-wineglass-table-against-white-background
Magazín
Lžíce oleje pro krásně bílé zuby a ústa bez bakterií. Opravdu to funguje?

6. Vrstvení: tajemství looků, které vydrží i noční akci

Nejlepší linky, které jsem viděla u profesionálů, mají společné jedno – jsou vrstvené.

Zkuste to takhle:

  1. Základ: tenká linka tužkou, co nejblíž u řas.
  2. Pudr: jemně poprášit průsvitným nebo tmavým stínem.
  3. Finále: dokreslit tvar tekutou nebo gelovou linkou.

Pigment uvězněný mezi dvěma vrstvami se zkrátka nehne.

close-up-apple-table
Magazín
Co dokáže obyčejné jablko s vaším tělem? Záleží na hodině, kdy ho sníte

7. Kam kreslit – a kam raději ne

Vnitřní linka oka vypadá sexy, ale je to past:

  • způsobuje slzení,
  • pigment se rychle smývá,
  • mazové žlázky se mohou ucpat.

Pro dlouhou výdrž je lepší kreslit těsně nad řasami. A pokud chcete hustější efekt? Zkuste jemný tightlining – ale opravdu jemný.

exquisite-professional-eyeliner-rose-gold-glitter-background-macro-image zdroj: Freepik.com

8. Smíchejte textury. Vyplatí se to

Jedna linka nestačí – a profíci to dobře vědí.

Krásná, stabilní linka typicky kombinuje:

  • voděodolnou tužku,
  • tekutou nebo gelovou linku,
  • a stín na zafixování.

Díky tomu získáte přesnost, výdrž i hloubku.

ChatGPT Image 25. 11. 2025 17_42_34
Magazín
Socialistická polévka se vrací: dietologové ji dnes doporučují jako superpotravinu

9. Fixační sprej a savé papírky: malá záchrana během dne

Když víte, že vás čeká dlouhý den, mějte po ruce dvě věci:

  • Fixační sprej – pár střiků ve tvaru X a T a make-up drží jako nalepený.
  • Savé papírky – přiložit, odsát, hotovo. Bez vrstvení pudru a bez rozmazání.

Maz je největší nepřítel linky. Když ho zkrotíte, vyhráno.

christmas-gifts-christmas-tree-candles-colored-decor-stars-balls-black-background-top-view-copy-space-still-life-flat-lay-new-year
Magazín
Co nás děsí na Vánocích nejvíc? A proč pořád dokola děláme tu samou chybu

10. Oční krémy? Ano, ale ne těsně před linkou

Milujeme je všechny. Ale pokud plánujete výraznou linku, hutné krémy odložte až na večer.

Použijte malinko lehkého gelu – nebo nic. Čím méně skluzu, tím pevnější výdrž.

ChatGPT Image 27. 11. 2025 14_55_57
Magazín
Co může vzniknout z obyčejných slupek? Delikatesy, které ohormí i tu nejnáročnější návštěvu

Co z toho vyplývá?

Dokonalá oční linka není otázkou talentu. Je to několik malých kroků, které se nasčítají:

  • správný typ linky,
  • suché připravené víčko,
  • chytré vrstvení,
  • kontrola mastnoty během dne.

Vyberte si tři tipy z článku a zařaďte je do rutiny.Uvidíte, že rozdíl mezi linkou „do oběda“ a linkou „do noci“ je menší, než si myslíte — a hlavně úplně v dobrém slova smyslu.

Tagy:
líčení tipy a triky fixace oční víčka kočičí linka
Zdroje:
Byrdie, lorealparisusa.com, annamaegroves.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Kladno deklasovalo Mladou Boleslav 5:0, přiblížilo se mu v tabulce na jediný bod

Nejnovější články