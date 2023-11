Když svítí sluníčko, mají lidé tendenci jít do většího rizika

Asi nikoho nepřekvapí, že počasí může ovlivnit náladu. Ponuré zimní dny mohou vyvolávat smutek, zatímco mimořádně horké dny mohou v lidech probouzet pocit podrážděnost, zlost a vztek. Některé výzkumy však ukazují, že nečekaně pěkné počasí nám může zatemnit úsudek a probudit v nás přílišný optimismus.

O podivné počasí nebyla poslední měsíc nouze, podotýká v této souvislosti The Washington Post. Velká část východní části Spojených států s blížícím se koncem října zažívala nezvyklé teplo a teploty v oblasti Washingtonu a Baltimoru koketovaly s rekordními hodnotami, stejně jako některá místa od Massachusetts po Maine.

Teplo je výraznou změnou oproti typickému podzimnímu ochlazení a podle některých výzkumů mohou podobně neobvyklé slunečné dny ponouknout lidi k většímu riskování.

„Nejde o to, jestli je slunečno, nebo zataženo. Jde o to, o kolik je aktuálně slunečněji, než bylo běžné v nedávné historii,“ řekl výzkumný psycholog z kanadské McGillovy univerzity Ross Otto. „Lidé mají dobrou náladu, protože jsou věci doslova slunečnější, než čekali,“ dodal.

Otto a jeho kolegové zjistili, že lidé častěji sázejí, když je lepší počasí, což je jedna z nejpřímějších souvislostí, jakou jde v rizikovém chování vypozorovat.

Studie z roku 2016, která analyzovala loterie a sázky v New Yorku, zjistila, že všichni obyvatelé z různých socioekonomických oblastí kupovali více losů, když se počasí změnilo k lepšímu - například když na konci zamračeného týdne přišel slunečný den. Pokud bylo zamračeno, lidé sázeli výrazně méně.

Ross Otto zjistil podobné trendy v navazující studii z roku 2018, která analyzovala jazyk na tehdejším twitteru, nyní síti X: Slunečnější dny vedly k lepší náladě - a většímu počtu hazardních her.

Sklon lidí více riskovat je podle něj možné vysvětlit konceptem zvaným „chyba predikce“, tedy nesouladem mezi tím, co člověk očekává, a tím, co skutečně nastane. Když je slunečněji, než se očekávalo, lidé mají tendenci projevovat chování spojené s dobrou náladou, mezi které patří i riskování.

Dalším vysvětlením je „optimistické zkreslení“; jev, při kterém si lidé myslí, že pozitivní události jsou pravděpodobnější než události negativní. „To, jak se právě cítíte a jaké je počasí, si promítáte do budoucnosti,“ řekl Devin Pope, profesor behaviorálních věd a ekonomie na Chicagské univerzitě, který se na Ottově studii nepodílel.

Optimismus může ovlivnit nejen to, jestli hrajeme hazardní hry, ale také to, jak a kdy kupujeme auta nebo domy. V roce 2012 Devin Pope zjistil optimistické zkreslení u lidí, kteří si kupují auta v různých teplotních pásmech. Například v teplých dnech bez mráčku se prodalo více kabrioletů, a to i v nečekaných lokalitách.

Devin Pope uvedl, že například v Chicagu se za pěkného, slunečného říjnového dne prodalo více kabrioletů než v zamračený, upršený, typicky podzimní říjnový den.

Podle některých názorů může optimistická tendence do jisté míry ovlivňovat i akciový trh. Slunečnější počasí podle studie zveřejněné letos v létě povzbuzuje investory k riskantnějším rozhodnutím. „Když je horké počasí... jsou lidé přehnaně optimističtí a ochotní více riskovat,“ řekla autorka této studie Jia Liuová, profesorka účetnictví a financí na anglické Portsmouthské univerzitě.

Jiní vědci ale na možnost, do jaké míry počasí ovlivňuje naši náladu či vzorce nakupování, pohlížejí se skepsí. Ale ať je to tak, nebo tak, když budete chtít udělat velké rozhodnutí během nečekaně slunečného dne, zkuste se na to raději vyspat - anebo počkat několik dní, než se doopravdy rozhodnete.