Oděni jen svou odvahou: Barcelonské muzeum povolilo vstup bez oblečení

Také někdy řešíte, co si obléct do muzea? Ve Španělsku to před týdnem návštěvníci během výstavy fotografií bronzových soch válečníků řešit nemuseli. Jediné, co totiž měli na sobě, byla obuv. Do prostor muzea mohli přijít nazí.

V sobotu 28. října dostali návštěvníci možnost přijít do Katalánského archeologického muzea Barcelona nazí - oděni pouze svou odvahou. Nápad na tuto akci přišel ve spolupráci s Katalánským klubem naturismu. „Chtěli jsme, aby návštěva byla pestřejší a nešlo o typickou prohlídku s průvodcem,“ cituje server Euronews průvodce Edgarda, který rovněž pracoval bez oblečení. Tato událost měla ukázat, že nahota je přirozená a není třeba ji vnímat vulgárně. „Cítím sice stejnou intenzitu, jako když bych pozorovala fotografie oblečená, ale s tím rozdílem, že možná lépe pochopíme, že nahota existovala vždy a tělo by pro nikoho nemělo být zdrojem studu,“ uvedla 59letá naturistka Marta. Výstava byla tematická. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie Luigiho Spiny zachycující dvě velké řecké bronzové sochy nahých bojovníků z pátého století před naším letopočtem, vysvětlila televize CNN. Ne všude jsou nudisté vítáni Muzeum nabízelo návštěvníkům možnost obdivovat díla pózováním ve stejné situaci - bez oblečení a s dalšími těly kolem. Podobné události jsou ve Španělsku velice vzácné, v jiných částech světa už ale také proběhly, například ve Francii. V Paříži otevřelo nudistům své brány Muzeum umění. Výstava se velice podobala té v Barceloně. Někteří nudisté se však občas rozhodnou vypravit i na turistické atrakce, kde o jejich obnažené tělesné schránky nikdo nestojí. Dvojice evropských turistů, Francouz a Švýcar, byla nedávno vyhozena z Machu Picchu v Peru kvůli focení aktů. Policie je zadržela za neslušné chování na veřejnosti a fotografie smazala. Nedošlo zde přitom k obnažování poprvé. Peru zvýšilo dohled nad Machu Picchu v roce 2014, když se stal na tomto kulturním místě pod ochranou UNESCO trendem striptýz. Ještě o rok dříve zde byla zadržena dvojice turistů z Austrálie a Nového Zélandu za pořizování nahých fotografií. Mohlo by vás zajímat Co mají společného Harry a William, Gregg a Rosalind nebo Romeo a Julie?

Konec svlékání žen do naha? Prý už to není potřeba

Jak se stát za pár vteřin celebritou

Už 511 let si mohou návštěvníci hlavy vykroutit