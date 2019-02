Aleš Rozehnal: Huawei je bezpečnostním rizikem zejména proto, že ohrožuje západní dominanci

Turistické cesty a běžkařské trasy ve vyšších partiích Krkonoš jsou zledovatělé. Lidé by při túrách měli být velmi opatrní. V noci na dnešek v Krkonoších pršelo a rozmoklý sníh přes den umrzl. "Vytvořily se souvislé ledové plochy a pohyb po nich je velice obtížný a nebezpečný. Dnes jsme ve třech případech museli svážet terénní technikou uvízlé běžkaře," uvedl pro ČTK náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Turisté by se podle něj neměli ho hor vydávat bez náležité obuvi, používat by měli takzvané nesmeky.

15:26