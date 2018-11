Volkswagen přesune výrobu passatů do Kvasin, modelů Škoda Karoq a Seat Ateca mimo Česko

Volkswagen přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. V pátek to oznámil šéf koncernu VW Herbert Diess. V Kvasinách se v současnosti vyrábějí také modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Jejich výroba se má přesunou do nového závodu Volkswagenu, který by se měl nacházet ve východní Evropě. Jeho místo zatím nebylo vybráno.

