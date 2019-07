Kdo bude příště hostit Velký start staré dámy?

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Letošní ročník nejslavnějšího cyklistického závodu světa je minulostí. Tour de France ovládl Kolumbijec Egan Bernal, jenž na svou cestu za vítězstvím vyrazil na začátku července v Belgii. Která další země bude hostit start 'staré dámy'?

Tour odstartovala úvodní etapou v Bruselu podruhé v historii. Belgická metropole nebyla vybrána náhodou, letos totiž uplynulo padesát let od chvíle, kdy první ze svých čtyř celkových vítězství na Tour vybojoval Eddy Merckx. "Byl to největší mistr v historii," uvedl na adresu legendárního belgického 'kanibala' ředitel závodu Christian Prudhomme.

Z Belgie se závodníci postupně přesunuli do Francie, kde Tour de France každoročně vrcholí finišem na slavné pařížské Champs-Élysées. Začátek závodu zvaný Grand Départ se ale v posledních letech pravidelně mění.

První a druhý ročník Tour startovaly v Montgeronu, poté cyklisté vyjeli z Noisy-le-Grand a v šesti dalších letech se Grand Départ konal v Neuilly-sur-Seine. Průlomový okamžik nastal v roce 1954, kdy se dějiště závodu poprvé přesunulo mimo zemi galského kohouta do Amsterdamu. Úvodní 216 kilometrů dlouhou etapu, která vedla do belgického Brasschaatu, tehdy vyhrál Holanďan Wout Wagtmans.

Rotterdam vs. Amsterdam

V Nizozemsku, mimochodem zemi cyklistice zaslíbené, je o Tour obrovský zájem. Velký start, jak se úvodní etapě říká, se konal také v roce 1973 ve městě Scheveningen a poté ještě v Leidenu, Den Boschi či Rotterdamu. Ten má o Grand Départ znovu zájem a velkolepou událost, kterou posledně ve městě sledovalo milion diváků, chce hostit v letech 2023, 2024 nebo 2025. "Pojďme uspořádat party pro celé Nizozemsko," vyzývá okolní města i nizozemskou vládu Sven de Langen, jenž má v Rotterdamu mimo jiné na starosti právě sport.

Rotterdam však není jediným nizozemským městem, kde by Tour mohla v dalších letech odstartovat. O slovo se hlásí také Den Haag a opět Amsterdam, který v roce 2025 bude slavit 750 let od svého vzniku. "Amsterdam býval hlavním městem cyklistiky, ale nyní nás předjíždí Utrecht a Kodaň," uvedla radní Dorrit de Jongová.

Dánové jsou příkladem. Co Stavanger?

Právě Utrecht byl před čtyřmi lety posledním nizozemským městem, který hostil Grand Départ. Kodaň se dočká v roce 2021 a bude to velká událost: V Dánsku se totiž slavný závod pojede vůbec poprvé.

"Tour de France je největším závodem, ale máme se stále hodně co učit. Dánové jsou příkladem toho, jak udělat z kola hlavní dopravní prostředek ve městech," uvedl šéf závodu Prudhomme. První den bude na programu 13 kilometrů dlouhá časovka ulicemi Kodaně. "Grand Départ 2021 bude největší sportovní událostí v historii Dánska. Využijeme tuto unikátní příležitost k oslavě Tour de France a naší výjimečné cyklistické kultury," těší se primátor města Franck Jensen. Další etapa, která povede i přes osmnáct kilometrů dlouhý most, se pojede z Roskilde do Nyborgu a třetí den cyklisté vyrazí na 170 kilometrů dlouhou trasu z Vejle do Sønderborgu.

Hostit Tour de France je pro každou zemi ohromnou poctou a výsadou. Velký start už měli možnost sledovat diváci v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Španělsku, Irsku, Velké Británii či Monaku. A v příštích letech se dá čekat i další expanze. Například do norského Stavangeru, který už před nějakou dobou projevil zájem o Grand Départ 2022. Město je totiž domovem státní ropné společnosti Statoil, která v tomto roce oslaví padesátileté výročí a údajně nabízí sponzorství a pokrytí značné části nákladů. "Ke spekulacím se nechceme vyjadřovat, ale samozřejmě, že také ve Statoilu si myslíme, že by bylo velmi vzrušující, kdybychom v Norsku hostili takovou událost," uvedl mluvčí společnosti Bård Glad Pedersen.

Příští rok se Velký start vrátí po 39 letech do francouzského Nice. Poté je na řadě Kodaň. Kdo se dočká jako další?