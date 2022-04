Kazila prý morálku mládeže, soud z ní ale udělal hvězdu a sexsymbol

Před 95 lety poslal soud za mříže herečku kvůli skandálnímu představení, kterým prý kazila morálku mládeže. Díky sledovanému procesu se z ní stal sexsymbol Hollywoodu třicátých let.

Americká hvězda Mae Westová (1893-1980) hrála už od dětství divadlo a tančila, v osmnácti se poprvé představila na Broadwayi. Později začala psát a režírovat vlastní hry. Ta první z nich z roku 1926 se jmenovala Sex a Westová v ní hrála hlavní roli prostitutky.

Křiklavé plakáty s nápisem Sex s Mae Westovou vyvolaly značné pobouření a řadu stížností. Hrálo se 40 týdnů, než do divadla vtrhla policie a představení kvůli obscénnosti zatrhla. Herci byli zadrženi a Westová byla postavena před soud. Žalobci ale nemohli ve hře najít jedinou větu, která by byla skutečně obscénní, a tak se soud soustředil hlavně na břišní tanec, který zde Westová předváděla.

Při soudním líčení zatýkající policista vypověděl, že „slečna Westová pohybovala pupíkem nahoru a dolů a zleva doprava." Hereččin obhájce se jej zeptal, jestli opravdu viděl její pupík. Policista musel připustit, že pupík přímo neviděl – prý jen něco uprostřed, co se pohybovalo ze strany na stranu. Přihlížející to náramně pobavilo.

Devatenáctého dubna 1927 pak byla Westová shledána vinnou a odsouzena k pokutě 500 dolarů a deseti dnům vězení za to, že „kazila morálku mládeže“. Kouzlem osobnosti zřejmě docílila toho, že byla propuštěna o dva dny dříve za dobré chování. Později prohlásila, že to bylo poprvé, co něco dostala za dobré chování.

Skandální hry jí otevřely cestu do Hollywoodu

Skandály vyvolaly i další její hry. Představení The Pleasure Man, které se zabývalo homosexualitou, se hrálo jen jednou, The Constant Sinner, dvakrát. Další hry Westové sice kritika zavrhla, ale diváci se na ně jen hrnuli. To upoutalo pozornost Hollywoodu a Westová, třebaže jí bylo už 38 let, dostala od Paramountu nabídku smlouvy na pět tisíc dolarů týdně, což odpovídá dnešním asi osmdesáti tisícům dolarů. Součástí smlouvy bylo, že si mohla upravovat své repliky. Nakonec si zahrála ve dvanácti filmech.

Mae Westová se tak v neposlední řadě i díky skandálům a soudu kvůli obscénnímu představení proslavila. Navzdory pokročilému věku si rychle vybudovala pověst sexsymbolu a stala se jednou z největších hvězd první poloviny třicátých let. Měla takový úspěch, že během tří let byla údajně druhou nejlépe placenou osobou ve Spojených státech hned za mediálním magnátem Williamem Randolphem Hearstem.

Když ji v roce 1967 požádali Beatles, zda mohou použít její fotografii na obal alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, herečka souhlasila a žertem dodala: „Co bych já pohledávala v klubu osamělých srdcí?“ Zemřela v listopadu 1980 v 87 letech.