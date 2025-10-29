Dnes je středa 29. října 2025., Svátek má Silvie
29. 10. 2025 – 5:14 | Magazín | Anna Pecena

Kaufland nově sestřelil ceny masa a rumu, chystá se nával
obchod Kauflandzdroj: AI DALL-e
Týdenní leták Kauflandu platný od 29. října do 4. listopadu 2025 spustil lavinu slev, kterou by bylo hříchem ignorovat. Ceny potravin i nápojů klesly na úroveň, kterou jsme naposledy viděli snad před rokem. Ať už plánujete rodinný oběd, halloweenský večírek nebo doplnění zásob, tenhle týden je ideální čas vyrazit.

Maso a pochoutky pro podzimní stůl

Základní suroviny pro poctivé vaření jsou teď za hubičku. Vepřová pečeně bez kosti za 89,90 Kč/kg potěší všechny, kdo rádi pečou nebo grilují, čerstvá husa za 179,90 Kč/kg je jasnou pozvánkou k listopadovým svatomartinským slavnostem.

Nechybí ani sladká klasika pro domácí kuchaře – čokoláda Orion na vaření za 19,90 Kč je ideální na zimní pečení i dezerty. A když dojde chuť na něco mraženého, zmrzlina Häagen-Dazs za 99,90 Kč je luxus, který si teď může dovolit téměř každý.

Mléčné produkty a osvěžení do lednice

Zákazníky potěší i levnější mléčné výrobky. Oblíbený jogurt Olma Florian za 9,90 Kč patří k nejlevnějším v nabídce a dává jasný signál, že i kvalitní produkty mohou být dostupné.

Kdo si rád dopřeje, může k jogurtu přidat i něco ostřejšího – Božkov Originál 0,5 l za 99,90 Kč láká na podzimní zahřátí. A na sváteční stůl nebo fotbalový večer nesmí chybět Pilsner Urquell 0,5 l za 25,90 Kč – cena, kterou pivaři ocení s úsměvem.

Slevy, které lákají k většímu nákupu

Kaufland tento týden sází na jistotu: kvalitní zboží za férové ceny. Vedle výše zmíněných hitů se vyplatí sledovat i další akce – uzeniny, pečivo, ovoce či kávu. Leták jasně ukazuje, že se řetězec snaží nabídnout široké spektrum zboží pro každého.

Pro mnoho zákazníků se tak Kaufland stává cílovou stanicí na celý týden – stačí jeden nákup a lednice, spižírna i bar jsou připravené. A kdo chce ušetřit naplno, měl by vyrazit co nejdřív, protože akční položky jako husa, Pilsner či Häagen-Dazs mizí z regálů doslova před očima.

Shrnutí

Podzimní leták Kauflandu (29. 10.–4. 11. 2025) přináší kombinaci nízkých cen a známých značek: Pilsner Urquell 25,90 Kč, Božkov 99,90 Kč, Häagen-Dazs 99,90 Kč, Olma Florian 9,90 Kč, vepřová pečeně 89,90 Kč, Orion 19,90 Kč a husa 179,90 Kč. Tak výhodný mix se nevidí každý týden – tentokrát platí, že kdo zaváhá, ten šetření propásne.

