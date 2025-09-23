Kate Middleton vs. Melania Trump: Které z dam to na skautském setkání slušelo víc?
23. 9. 2025 – 17:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Státní návštěva Donalda a Melanie Trumpových ve Spojeném království vyvolala mezi módními magazíny bouřlivé debaty. Zatímco Kate Middletonová sází na pečlivě propracovanou britskou klasiku a jemnou diplomacii šatníku, Melania Trumpová přiváží do Londýna odvážný americký glamour a výrazné siluety. Jejich setkání se tak proměnilo v přehlídku dvou zcela odlišných módních strategií: střídmé elegance a sebevědomého „power looku“ a znovu otevřelo otázku, který z těchto přístupů dnes udává tón mezinárodnímu stylu.
Společná návštěva Kate Middletonové a Melanie Trumpové na skautském setkání ve Frogmore Gardens vyvolala mezi módními odborníky živou diskusi. Během programu s nejmladšími členy hnutí Squirrels, kde obě dámy vedly kreativní dílny a rozdávaly med, se ukázalo, že oblečení může říct víc než slova. Zatímco Melania Trumpová zvolila jednoduchou kombinaci kalhot a plochých bot, Kate Middletonová zůstala věrná svému venkovskému stylu. Její tvídová sukně, semišová bunda a šátek působily v přímém srovnání s americkou první dámou sice více vrstveně a těžkopádněji, ale právě tím odrážela britskou tradici a zároveň potvrzovala cit pro aktuální módní trendy.
Styl Kate Middletonové: britský country chic s moderním akcentem
Neformální venkovské výlety a přirozeně uvolněný vzhled byly dosud doménou princezny z Walesu. Větrovky, prošívané bundy a úzké džíny, které ladily s krajinou a zároveň zvýrazňovaly její štíhlou postavu, se staly jejím podpisovým stylem a symbolem britského country chic.
Tentokrát se však Kate Middletonová rozhodla více vykročit z osvědčené zóny. Základem outfitu byla tmavě hnědá tvídová sukně Ralph Lauren, doplněná zkrácenou lahvově zelenou semišovou bundou Me+Em, semišovými kotníkovými botami Gianvito Rossi a tmavým krokodýlím páskem Polo Ralph Lauren s výraznou přezkou. Pozornost upoutal i šátek uvázaný do mašle.
Samostatně jde o luxusní a nadčasové kousky, které dokazují vytříbený vkus princezny z Walesu. Jejich kombinace vytvořila velmi výrazný a kladně hodnocený country-vintage styl, v němž se krátké potkává s dlouhým a úzké se střetává se širším. Styl tak působil umělecky vrstevnatě a nápadně, než aby sázel na pouze čistou jednoduchost. Na neformálním skautském setkání ve Frogmore Gardens tak outfit upoutával zrak na rafinované detaily, místo aby nechal jako obvykle vyniknout nenápadnou harmonii, která je pro Kate typická.
Melania Trump: lehkost, která přitahuje pozornost
Melania Trumpová zvolila ve Frogmore Gardens přístup, který sází na jednoduchost a promyšlenou harmonii. Její outfit tvořily v zásadě jen krémově bílé kalhoty a hnědé sako, doplněné decentním páskem zvýrazňujícím pas. Celek působil čistě a sofistikovaně, přičemž jemný kontrast bílé a hnědé barvy připomínal noblesu takzvaného „old money“ stylu.
Doplňky držela na minimu: kožené balerínky, aktuální trend letošní sezóny, dodaly modelu praktický, ale elegantní charakter. Celý dojem působil dokonale vyváženě a uvolněně, což v roli hosta skvěle podpořilo význam setkání a zároveň nechalo vyniknout domácí královskou scénu. Melania Trumpová tak potvrdila pověst ženy s mimořádným citem pro styl, která dokáže i s minimem doplňků vytvořit maximálně působivý a noblesní look a vedle tradiční britské upjatosti zářila uvolněností typickou pro americký styl.
Podle stylistických komentářů, které po akci zazněly, úspěch spočíval v proporcích a jednoduchosti: hladká linie kalhot, perfektně padnoucí sako a jemné doplňky. Nic nepůsobilo přeplácaně, a přesto celek zářil luxusem a lehkostí.
Britská tradice a americká ležérnost, kdo nakonec vyhrál u veřejnosti?
Módní experti si všimli u princezny z Wallesu zajímavé hry proporcí. Vysoké kozačky v kombinaci s midi sukní a zkrácenou bundou opticky prodlužují nohy a dodávají siluetě dynamiku. Šátek uvázaný do mašle přidal jemný akcent a podtrhl venkovský charakter celého modelu. A u Melanie Trump zase působivé jednoduchosti jak v sestavě modelu tak v hřejivých tónech.
Setkání ve Frogmore Gardens nádherně ukázalo rozdílné pojetí elegance. Melania Trumpová sázela na jednoduchost a přirozenou uvolněnost, zatímco Kate Middletonová na pečlivě vrstvený, trendově podzimní vzhled. Nedalo se přitom na první pohled určit, která z dam přitáhla více pozornosti, protože každá z nich přesně vystihla módní postoj své země – americkou lehkost a britskou tradici. Celkově tak vznikl poutavý kontrast dvou módních světů, který podtrhl osobitý styl obou žen a obstál na výbornou.