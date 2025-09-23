Hnutí SPD podá kvůli kauze Dozimetr podnět na zrušení STAN a TOP 09
23. 9. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V návaznosti na průběh hlavního líčení v korupční kauze Dozimetr podá opoziční hnutí SPD podnět na zrušení hnutí STAN a TOP 09.
Mluvčí uskupení Lenka Čejková dnes ČTK také řekla, že hnutí zároveň požádá soud i dozorujícího státního zástupce, aby neprodleně detailně prověřili, v jakém rozsahu strany benefitovaly z výnosů z trestné činnosti, a případně vydali odpovídající zajišťovací příkazy.
Podnikatel Pavel Kos obžalovaný v kauze Dozimetr dnes u hlavního líčení uvedl, že finančně podporoval hnutí STAN před volbami v roce 2022. Peníze, které mu poskytl, nepocházely podle něj z trestné činnosti. Podpora se mu podle jeho výpovědi vrátila v podobě obchodních příležitostí. Kos v pondělí uznal vinu z korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP). Spolu s ním se zpovídá skupina lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.
Ze svědků chce soudce v kauze vyslechnout mimo jiné náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09), Pospíšilova asistenta Jiřího Fremra, v kauze nyní obviněného bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka, někdejšího předsedu představenstva dopravního podniku Petra Witowského či senátorku Hanu Kordovou Marvanovou.
Plán podat podnět na zrušení politických subjektů necelé dva týdny před sněmovními volbami odůvodnilo SPD tím, že STAN i TOP 09 podle něho na svou činnost inkasovaly značné finanční prostředky z korupčních aktivit týkajících se pražského dopravního podniku i dalších městských firem.
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v reakci na případ v roce 2022 zpřísnilo pravidla pro dary. Zastavilo přijímání darů od právnických osob a odevzdalo na dobročinné účely část darů, které externí firma vyhodnotila jako potenciálně rizikové ve spojení s některými z aktérů kauzy Dozimetr.