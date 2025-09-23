Praha spustila pěstounskou pohotovost, dítě v krizi přijme rodina ihned
23. 9. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražský magistrát spustil takzvanou pěstounskou pohotovost, která funguje nepřetržitě 24 hodin denně.
Nová služba zajistí, že v případě náhlé krizové situace, kdy dítě nemůže zůstat ve své biologické rodině, budou k dispozici tři pohotovostní pěstounské rodiny schopné dítě okamžitě přijmout. Systém má mimo jiné zjednodušit a urychlit hledání náhradní péče či omezit nutnost umisťovat děti do ústavních zařízení. ČTK dnes o tom informoval mluvčí města Vít Hofman. Do pohotovostní pěstounské služby se zapojilo celkem 17 rodin.
"Děti, které se ocitnou v krizových situacích, musí být odebrány z rodiny nebo nastane jiná mimořádná situace, kdy zůstanou samy bez péče, potřebují co nejrychleji bezpečný domov, pochopení a lásku. Právě pěstouni jim dokážou nabídnout nejen péči, ale také stabilitu, pocit bezpečí a jistotu, že nejsou na své trápení samy," uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženija (ODS).
Služba pěstounské pohotovosti je určena dětem, které nemohou zůstat ve své rodině a potřebují rychle bezpečné zázemí. Do služby se zapojilo 17 rodin, z nichž vždy tři budou permanentně připraveny dítě přijmout na dobu nezbytně nutnou. "Výhodou systému je, že pohotovostní rodina může přijmout dítě i tehdy, pokud již o jiné dítě pečuje," uvedla Udženija.
Cílem je zároveň omezit krizové umisťování dětí do ústavní péče. Město tak mimo jiné reaguje na změny v legislativě týkající se zákazu umisťování dětí mladších tří let do ústavní péče a povinnosti zajistit jim neodkladně náhradní rodinnou péči, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Kojenecké ústavy přestaly fungovat na konci minulého roku.
Financování služby je zajištěno prostřednictvím pražského Sociálního nadačního fondu, což umožňuje stabilní a dlouhodobé fungování systému.
Sociální nadační fond hlavního města Prahy zároveň provozuje Program podpory pěstounů, kde mohou rodiny žádat o příspěvky například na volnočasové aktivity dětí, doučování, kurzy, letní tábory, právní služby, terapeutickou podporu nebo profesní rozvoj. Program už podle fondu využilo zhruba 500 pěstounských rodin.
V Praze je celkem 107 pěstounů na přechodnou dobu, z toho 67 je tzv. aktivních, tedy s platným řízením a připravených poskytovat péči.