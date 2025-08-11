Rozchod s Nedvědem? Ticho je u konce, Dara Rolins konečně promluvila
11. 8. 2025 – 7:03 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná zpěvačka se konečně vyjádřila ke spekulacím ohledně soukromí slavného páru.
Bývalý hvězdný fotbalista Pavel Nedvěd a zpěvačka Dara Rolins tvoří spokojený pár už pěkných pár let a loni se dokonce zasnoubili. Zvýšená pozornost a spekulace, jestli je mezi nimi všechno v pořádku, jim proto s největší pravděpodobností moc nevyhovují.
Na druhou stranu je zkrátka empirický fakt, že si za ně mohou sami: Pavla Nedvěda opravdu nikdo nenutil, aby se objímal s cizí blondýnkou a v intimním kontaktu s ní zmizel v noční Praze.
A když si toho všimli novináři, oheň byl na střeše.
„Vím, že byl na večeři s našimi přáteli, kam jsem měla jít také, ale nechtělo se mi. Byli tam manželé a manželky. Koukám, že nějakou vyfasoval i on. Nepřekvapuje mě, že si Pavla, zavěšeného o půlnoci na někom jiném než na mně, někdo s radostí vyfotí,“ komentovala noční avantýru svého snoubence vzápětí Dara pro Markízu.
A jakmile bylo zaseto semínko pochybnosti, lidé si pak najednou hned začali i všímat skutečnosti, že stavební parcela na luxusním místě v hodnotě nějakých 35 milionů korun, kde si pár plánoval postavit dům, stále leží ladem a ještě se tam ani nekoplo do země.
Nedvěd s Rolins zároveň staví sídlo v Itálii a dává proto smysl, že není čas kočírovat dvě stavby najednou, ale řada spekulantů se s podobným vysvětlením nespokojila a hledala za stagnující stavbou spíš vztahové problémy.
Dara se nakonec rozhodla zatnout dohadům tipec: „Jsme v nejlepším pořádku, ale v jednom kolotoči. Pavel je samozřejmě v nové práci. Nemají prázdniny, takže je taktéž velice zaneprázdněný,“ vysvětlila stručně a věcně pro Nový čas.
Stavba u Prahy je navíc stále v plánu: „Toto léto ještě letíme zkontrolovat náš dům na jezeře Maggiore, který by měl být postavený do konce roku. A od září začínáme stavět Šárku,“ dodala.
Žádný se rozchod se nekoná.