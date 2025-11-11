Kapslové domy: nový hit v Argentině vyroste za dvě hodiny a může vyřešit krizi bydlení
11. 11. 2025 – 9:05 | Zprávy | Žanet Ka
Argentinské stavebnictví zažívá revoluci. Z čínské provincie Kuang-tung dorazily futuristické kapslové domy- kovové moduly s tepelnou izolací, klimatizací a moderním designem, které lze postavit během jednoho dopoledne. A to vše za cenu, která se rovná běžnému automobilu.
Nejen na argentinském realitním trhu se začaly objevovat velmi zvláštní stavby, tzv. kapslové domy, dovezené z Číny a nabízené pod značkou Höli Haus. Tyto kompaktní jednotky slibují montáž během pouhých dvou hodin a cenu začínající kolem 39 000 USD. Modulární řešení oslovuje segment cestovního ruchu, mobilního bydlení či menších kanceláří.
Jak konstrukce vypadá a jak se instaluje
Domy jsou vyráběny v čínské provincii Kuang-tung a včetně interiéru jsou přivezeny kompletně smontované v přepravních kontejnerech typu „flat rack“, které umožní bezpečnou přepravu a zachování integrity modulu. Poté jsou v Argentině přemístěny na nízkopodlažních nákladních vozech k cílové lokalitě. Tabule na webu Höli Haus potvrzují, že instalace trvá přibližně dvě hodiny.
Technické detaily jsou slibné: konstrukce z vysokopevnostní pozinkované oceli, vnější obklad z karbonizované hliníkové slitiny, tepelná a zvuková izolace, dvojitá okna, podlahové elektrické vytápění a centrální klimatizace. Domy lze instalovat na rovnou plochu nebo prefabrikované betonové bloky; v terénu s nerovným podkladem se používají nastavitelné kovové podpěry.
Modely, ceny a využití
Na argentinském trhu jsou nabídnuty dvě hlavní velikosti: 18 m² (od 39 000 USD) a 38 m² (od cca 66 000 USD) + 10,5 % DPH. Modely jsou určeny pro použití jako turistické ubytování (např. glamping), horské chaty, kanceláře v průmyslových projektech nebo jako malebydlení pro páry či mikrorodiny. Přednost mají lokality, kde je tradiční výstavba složitá nebo drahá.
Proč právě teď a proč v Argentině
Výrobci modulárních domů vidí potenciál v Argentinské republice díky rostoucím nákladům na konvenční stavby, zrychlené logistice a orientaci na flexibilní bydlení či ubytování v turistických oblastech. Jak uvádí argentinský zdroj, tyto domy lze instalovat i v odlehlých lokalitách od pláží po horské oblasti.
Výhody a úskalí
Výhody:
- Rychlá instalace- dva operátoři, dvě hodiny montáže.
- Nízký dopad stavebních prací, možnost instalace v obtížném terénu.
- Transportovatelnost- přivezený modul je plně smontovaný.
- Moderní technické parametry- efektivní izolace, klimatizace, moderní konstrukce.
Úskalí:
- Omezený prostor- menší velikosti s sebou nesou kompromisy v komfortu.
- Závislost na importu, logistice a dovozních nákladech.
- Nutnost instalace infrastruktury (např. voda, elektřina) a splnění místních stavebních či dovozních předpisů.
- Možné regulační či daňové bariéry v lokalitě použití.
Výhled pro budoucnost
S narůstající poptávkou po flexibilním bydlení a ubytování v turistických regionech může tento model růst. Importéři jako Höli Haus plánují showroom v Argentině a rozšíření nabídky s menšími velikostmi. Je pravděpodobné, že uvidíme modulární kapslové domy i v dalších zemích Latinské Ameriky.
Kapslové domy v Česku
Myšlenka rychlého a přenosného bydlení ale není jen exotickou vizí. I v České republice existují firmy, které nabízejí obdobné kapslové nebo modulární domy.
Například česká společnost CapsuleHome prezentuje malé obytné jednotky už od 790 000 Kč, které lze používat jako rekreační objekty, ateliéry nebo minimalistické chaty. Dalším hráčem na trhu je firma SmartDomky.cz, který nabízí modulární řešení pro celoroční bydlení i krátkodobé pronájmy.
Podobně jako argentinské kapslové domy se i ty české montují během několika hodin, nevyžadují složitý stavební proces a lákají moderním designem a nízkou spotřebou energie.