Odmrazujete mrazák? Tenhle trik s hliníkovou fólií vám ušetří nervy a peníze
8. 11. 2025 – 13:49 | Magazín | Žanet Ka
Led v mrazáku znamená vyšší účet za elektřinu a slabší výkon spotřebiče. Naštěstí existuje trik, který ho zbaví během pár minut – a vše, co k tomu potřebujete, je obyčejný alobal.
Kdo někdy čistil mrazák, ví, že jde o zdlouhavou práci. Námraza na stěnách se tváří neškodně, ale dokáže z vašeho spotřebiče udělat nenasytného žrouta elektřiny. Zatímco motor se snaží udržet požadovanou teplotu, ledová vrstva funguje jako nechtěná izolace. Naštěstí existuje způsob, jak tento zdlouhavý proces zrychlit a zároveň využít věc, kterou má doma každý: obyčejný alobal.
Proč se v mrazáku tvoří led
Postupem času se na vnitřních stěnách mrazničky usazuje vlhkost, která zmrzne a vytvoří ledovou krustu. Ta nejenže ubírá prostor, ale také nutí motor pracovat intenzivněji, aby udržel správnou teplotu. Výsledkem je vyšší spotřeba energie a kratší životnost přístroje. Odborníci proto doporučují mrazák odmrazovat alespoň dvakrát ročně, případně častěji, pokud vrstva ledu přesahuje půl centimetru.
Alobal jako zázračný vodič tepla
Podle novějších domácích testů pomáhá hliníková fólie díky své vysoké tepelné vodivosti zrychlit rozmrazování. Postup je jednoduchý: Vyprázdněte mrazák, vnitřní stěny i zásuvky vyložte vrstvou alobalu a dovnitř postavte hrnec s vroucí vodou. Poté dvířka zavřete. Teplo, které se v uzavřeném prostoru rozptýlí, se díky fólii šíří rovnoměrně a led začne tát doslova před očima. Po několika minutách lze zbytky námrazy snadno odstranit špachtlí nebo hadříkem namočeným v teplé vodě.
Úspora energie i peněz
Mraznička bez ledu je tichá, efektivní a nenáročná. Spotřebovává až o třetinu méně energie než zanesený přístroj. Pokud proces odmrazování spojíte s jemným čištěním bílým octem, který dezinfikuje a neutralizuje pachy, prodloužíte životnost spotřebiče i jeho účinnost. Tento jednoduchý, ekologický trik s hliníkovou fólií vás nestojí skoro nic, ale výsledky jsou okamžité.
Jak nastavit lednici a mrazák podle ročního období
Většina lidí nechává teplotu v lednici i mrazáku po celý rok stejnou, ale to je častá chyba. Teplotní výkyvy v domácnosti, rozdílná vlhkost i způsob větrání ovlivňují, jak efektivně spotřebiče pracují.
V zimě stačí v lednici teplota kolem 5 °C, v mrazáku -17 °C. Dům je chladnější, a tak není třeba, aby spotřebič pracoval na plný výkon. V létě, kdy bývá v kuchyni horko, snižte teplotu v lednici na 4 °C a v mrazáku na -19 °C. Potraviny se tím lépe uchovají, a motor se zároveň méně namáhá.
Pozor také na umístění, lednice by nikdy neměla stát v přímém slunci nebo těsně u sporáku. Každý stupeň tepla navíc znamená vyšší spotřebu energie o 3-5 %.
Další tipy, jak udržet lednici a mrazák v nejlepší formě
- Pravidelně čistěte těsnění dveří. I nepatrné netěsnosti znamenají zbytečné úniky chladu.
- Nenechávejte spotřebič přecpaný ani prázdný. Optimální naplnění je kolem 70 %.
- Nechte teplé jídlo vychladnout, než je uložíte. Horké pokrmy zvednou vnitřní teplotu a zbytečně zatíží kompresor.
- Zvažte umístění. Každých 10 cm odstupu od stěny pomáhá lepšímu proudění vzduchu a nižší spotřebě.
- Kontrolujte námrazu. Jakmile přesáhne 3 mm, zvyšuje se spotřeba elektřiny až o 30 %.