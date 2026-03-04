Španělsko odmítá válku proti Íránu i režim ajatolláhů, uvedl premiér Sánchez
4. 3. 2026 – 17:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá ale na dodržování mezinárodního práva.
Řekl to dnes španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil útoky Íránu na okolní země. Sánchez varoval před nebezpečím, že se válka rozšíří a v důsledku povede k méně bezpečnému světu. Sánchez nepřímo hájil i rozhodnutí vlády neposkytnout Spojeným státům základny pro úder na Írán.
"Postoj Španělska je 'ne válce'," uvedl Sánchez. Dodal, že jeho vláda odmítá představu, že mezinárodní spory lze řešit jen zbraněmi a bombami. Sánchez také vyjádřil solidaritu zemím, které napadl Írán raketami a drony v rámci odvety za americké a izraelské údery.
Španělsko odmítlo poskytnout Spojenými státům základny na svém území pro přípravu úderů na Írán, za což zemi ostře kritizoval americký prezident Donald Trump. Španělsku za to pohrozil přerušením obchodních vztahů. "Nestaneme se komplicové toho, co je špatné pro svět a co jde proti našim hodnotám a zájmům, jen kvůli obavám z něčí odvety," řekl Sánchez.
Podle Sáncheze teď nikdo neví, co se přesně stane. Premiér varoval před omyly a situacemi, které by mohly vést k rozšíření konfliktu. "Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí," uvedl předseda španělské vlády. Izrael, Spojené státy a Írán vyzval, aby konflikt vyřešily, než se vyostří.
Sánchez poukázal na příklad války v Iráku, kterou v roce 2003 zahájily Spojené státy a Británie. Konflikt podle něj sice ukončil režim Saddáma Husajna, vedl ale k růstu nestability. "Válka v Iráku vedla k prudkému nárůstu džihádistického terorismu a k vážné migrační i ekonomické krizi," uvedl Sánchez. Španělsko se kvůli podpoře tehdejší vojenské kampaně stalo terčem atentátů. "Odmítáme íránský režim (...), odmítáme i tento konflikt," řekl Sánchez.
Přeseda vlády dnes přímo nereagoval na Trumpovy úterní pohrůžky ohledně přerušení obchodu. "Španělsko je plnoprávným členem EU, NATO a mezinárodního společenství," uvedl premiér. Právě členství v EU ztěžuje jakékoliv přímé obchodní sankce Spojených států vůči Španělsku.
"Vedle prohlášení nejsou na stole žádná opatření," citují španělská média dnešní ranní prohlášení ministra hospodářství Carlose Cuerpa ohledně Trumpova výroku o zpřetrhání obchodních vazeb se Španělskem. Podle Cuerpa jsou USA a Španělsko významnými obchodními partnery s propojenými ekonomickými zájmy. Cuerpo nechtěl komentovat možnost, že by například Spojené státy omezily dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) do Španělska.
"Hrozba jednomu je hrozba celé Evropské unii," uvedl dnes podle agentury Reuters místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné ohledně Trumpova výroku na adresu Španělska.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu minulého týdne. Írán spustil odvetnou akci, která zasáhla Izrael i řadu států v regionu. Izrael v současnosti provádí také údery na Libanon, kde působí šíitské hnutí Hizballáh, spojenec Íránu.