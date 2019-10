Výhrůžky smrtí starostovi Prahy 6 kvůli kauze Koněv. Padl první trest, další lidi policie vyšetřuje

ROZHOVOR MAGAZÍN - Magazín autor: red

Už druhý měsíc má starosta Prahy 6 Ondřej Kolář policejní ochranu. Kvůli debatám o odstranění sochy ruského maršála Koněva mu vedle vulgárních nadávek přišla i řada výhrůžek smrtí. Policie už několik autorů vypátrala a v jednom případě už padl i trest, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

"Policejní ochrana je samozřejmě velký zásah do života, do soukromí. Kamkoli jdu, musím to hlásit, jde se mnou policie a jakmile přijdu domů, už bych tam měl ideálně zůstat," vysvětluje ve své pracovně na radnici Prahy 6 starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09). I v tu chvíli ve vedlejší místnosti sedí policisté.

"Za ty dva měsíce jsem jich poznal už dost, střídají se, ale musím říct, že to jsou to všechno profesionálové a odvádějí dokonalou práci," podotýká Kolář.

Jeho kancelář zdobí nepřehlédnutelný portrét prezidenta Václava Havla, ale i květináč, v němž je zapíchnuta karikatura Kolářovy hlavy s hitlerovským knírkem – pozůstatek jednoho z protestů, které se kolem kauzy Koněv odehrály.

"Vlastně od chvíle, co se začalo mluvit o soše maršála Koněva, mi začaly chodit různé invektivy a přerostlo to až do nechutných výhrůžek fyzickou likvidací nejen mne, ale i mé rodiny. Na základě toho jsem požádal o policejní ochranu," říká Kolář.

Policii od té chvíle posílá všechny podobné nové dopisy a vzkazy, které mu přišly, a jak říká "podezřelé dopisy se na úřadě raději z obálky vytahují opatrně pinzetou".

Policie jednotlivé případy řeší, posuzuje, zda jde o přestupek, či dokonce trestný čin. "Už čtyři lidi, jejichž jednání klasifikovali jako trestné činy, policie identifikovala, respektive chytila. Jeden z nich už dostal podmínku, tři jsou v šetření. Další jsou v přestupkovém řízení. Vyloučili z toho opravdu jen minimum," říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org Kolář.

"Výhrůžky chodily doslova z celé republiky, z Vysočiny, z Ústí, z Olomouce. Ale všichni byli stejně překvapení, když u nich policie zazvonila, divili se 'jak jste na mne přišli'?" konstatuje Kolář.

V šestiměsíční podmínce je muž z Prahy 5, který svou výhrůžku starostovi adresoval telefonicky.

"Vzala to sekretářka, on na ni spustil, jak mi uřízne hlavu. Ještě ten den si pro něj policie přišla a pán byl velmi překvapen. Ale spolupracoval, byla to pro něj polehčující okolnost a státní zástupce podmíněně zastavil trestní stíhání. Nicméně půl roku musí pán sekat latinu," podotýká Kolář.

Podmíněné zastavení trestního stíhání sice nemá charakter odsuzujícího rozsudku, definitivní zastavení stíhání je ale podmíněno uplynutím stanovené zkušební lhůty bez dalších přečinů. V tomto konkrétním případě po šesti měsících.

