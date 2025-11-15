K nepoznání! Ornella Koktová vypadá líp než kdy dřív. Povedlo se jí to přitom velmi jednoduše
15. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jana Strážníková
Influencerka se dala na hubnutí a výsledky bijí do očí. V tom nejlepším slova smyslu.
Už je to skoro rok, co Ornella Koktová oznámila, že hodlá něco udělat se svou postavou. A na rozdíl od drtivé většiny podobných předsevzetí jí zrovna tohle vydrželo. Výsledky jsou dechberoucí.
„Já jsem cíleně hubla po minulých Vánocích a vlastně od ledna je to asi nějakých jedenáct kilo. Takže udělá to jako s člověkem hodně. Já jsem byla i hodně zavodněná a tak. Necítila jsem se dobře,“ přiznala pro eXtra.cz.
Kdyby vedle sebe někdo postavil Ornellu z loňských Vánoc a tu dnešní, nejspíš by nevěřil svým očím. Influencerka zhubla opravdu dost, působí zdravěji, víc fit a plná energie.
Postup, jak toho dosáhnout, přitom vůbec není složitý, tvrdí sama Ornella.
„Doporučuji, jezte všechno, co máte rádi a na co jste zvyklí, ale prostě v menším množství. A určitě nedělejte chybu, že vyškrtnete veškerý sladký, protože to vždycky, když jsem udělala, tak jsem vydržela dva dny a pak jsem snědla celou ledničku,“ poradila.
Zároveň také pomohlo pracovní vytížení, protože zkrátka nebyl čas se přejídat: „Mám větší pracovní tempo, což udělá s ženskou taky hodně, protože když třeba točíme s Agátou, tak to zabere celý den a já si úplně nevzpomenu na to jídlo a to je super dieta. Nejhorší jsou dny, když třeba venku prší a my koukáme doma na filmy a furt něco zobeme,“ zamyslela se influencerka.
„Hodně mě uklidňuje čokoláda, ale stačí si dát prostě jenom tu jednu řádku a nesníte to celé. Mozek se uspokojí a vlastně je to fajn,“ dodala.
Zobrazit příspěvek na Instagramu