Premiér Fiala byl znovu zvolen předsedou ODS, dostal 510 z 510 platných hlasů

Premiér Petr Fiala bude další dva roky pokračovat v roli předsedy občanských demokratů. Ve funkci, kterou zastává od ledna 2014, ho dnes potvrdil stranický kongres v Praze 510 z 510 platných hlasů delegátů.

Fiala neměl protikandidáta a tak jako při předchozích kongresech přesáhla jeho podpora 90 procent. Delegátům bylo vydáno celkem 534 volebních lístků, uvedl předseda volební komise Petr Bendl. Z platných lístků měl Fiala podporu stoprocentní.

„Je to nesmírně silný mandát pro to, abychom mohli uskutečňovat všechny nezbytné kroky, o kterých jsem mluvil,“ řekl staronový předseda ODS bezprostředně po volbě. „Budu se snažit o to, aby příští volební kongres ODS za dva roky probíhal tak, že Občanská demokratická strana bude ve stejné kondici a ve stejné náladě, jako je dneska,“ řekl delegátům a sklidil potlesk.

Fiala v dnešním kandidátském projevu představil svou vizi pro příští dva roky vlády. Zaměří se na zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivní zahraniční politiku a změnu energetiky. Kabinet musí udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty, uvedl v kandidátské řeči.

Moc děkuji a mimořádně si vážím silné podpory, kterou jsem zde na kongresu ODS dostal.



Doufám, že až se uvidíme opět za 2 roky, tak bude Občanská demokratická strana ve stejné náladě a kondici jako dnes. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 9, 2022

Politolog, někdejší rektor Masarykovy univerzity a exministr školství Fiala je čtvrtým předsedou ODS i čtvrtým premiérem za tuto stranu. Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil poprvé v prosinci 2013, ačkoli byl tehdy členem ODS teprve krátce, podle svých slov ale s občanskými demokraty ideově spolupracoval od první poloviny 90. let.

Záchranu strany, jež ve volbách v roce 2013 dosáhla nejhoršího výsledku v historii - byla tehdy pátá, hlasovalo pro ni 7,72 procenta voličů - viděl Fiala v návratu k pravicovému programu. V roce 2017 strana pod jeho vedením skončila ve sněmovních volbách druhá se ziskem 11,32 procenta. Loni koalice Spolu, jejíž byl lídr, získala 27,79 procenta, a těsně tak porazila hnutí ANO, které skončilo druhé s 27,12 procenta.