Vláda plánuje projekt, který má vyřešit energetickou závislost na Rusku

Vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky, řekl ve své kandidátské řeči na dnešním kongresu ODS premiér Petr Fiala.

Napravit má podle něj „léta neřešenou“ závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně „vyvléci“ z ruské energetické smyčky.

„Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v ČR,“ řekl Fiala. Dlouhodobě opomíjenou závislost na palivech z Ruska označil za jedno z největších bezpečnostních rizik republiky.

Kabinet má podle něj připravené plány pro případ, že by se zastavily dodávky plynu z Ruska. „Pokud to opravdu nastane, zvládneme to, i když to nebude jednoduché,“ dodal.

K přijetí opatření, která povedou k surovinové nezávislosti Česka a celé Evropské unie na Rusku, vyzvaly tento týden vládu obě komory Parlamentu. Podle Sněmovny si má vláda počínat tak, aby „příjmy z prodeje ruské ropy, zemního plynu a dalších surovin nemohly být využity k financování další vojenské agrese a rozvratných aktivit proti Západu.“

Fiala dnes řekl, že vláda představí komplexní pětiletý projekt v nebližších týdnech. „Cílem bude zajištění energetické bezpečnosti ČR, našich domácností i našich firem,“ uvedl. Léta neřešená závislost na fosilních palivech z Ruska patří podle něj mezi hlavní bezpečnostní rizika. „Může se velice rychle dotknout každé české domácnosti,“ varoval.

Cílem podle něj musí být se do pěti let „vyvléci z ruské energetické smyčky“. „To bude znamenat velké investice, to bude znamenat změnu pro každého z nás. Ale pokud to teď neuděláme, spácháme tím vážný politický zločin na budoucnosti ČR,“ dodal.