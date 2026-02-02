Juchelka teď nebude navrhovat změny superdávky, vyčká na analýzu fungování
2. 2. 2026 – 14:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) nebude teď navrhovat změny superdávky.
Vyčká s přípravou novely s úpravami na data a analýzy o fungování nového systému. Měly by být ve druhé polovině roku. Juchelka to řekl dnes novinářům.
Nová dávka státní sociální pomoci (DSSP) neboli superdávka nahradila loni od října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětský přídavek. Vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programu slibuje dětské přídavky znovu vyčlenit. Juchelka uvedl, že chce spíš připravit model "DSSP 2" s prorodinným balíčkem, tedy spíš superdávku pro rodiny.
"Budeme mapovat superdávku na základě analytiky dat. Já nechci dělat vůbec žádné věci na ministerstvu práce, které se nebudou opírat o fakta a o data. To je velmi důležité, protože potom se můžeme dobře rozhodovat... A stejně to je tak u superdávky," uvedl ministr. "My budeme samozřejmě ty porodní bolesti v tuto chvíli nějakým způsobem schraňovat, dávat dohromady a chystat novelu po datové analýze, která by měla být - řekněme - v druhé polovině tohoto roku," řekl.
Superdávku připravilo v minulém volebním období ministerstvo pod vedením lidovce Mariana Jurečky. Místo čtyř dávek se má vyplácet jedna. Podává se jedna žádost. Víc se posuzuje příjem i majetek. Pobíranou částku si lidé mohou zvýšit o bonus za práci. Experti a organizace na pomoc potřebným chválí zjednodušení administrativy či posuzování majetku, doporučují ale upravit nastavení. Podle jejich propočtů by se mohla s novou podporou zhoršit situace domácností samoživitelek či samoživitelů s dětmi i lidí, kteří žijí sami.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje, že superdávku zreviduje, změní její parametry a vyčlení přídavky na děti. Juchelka novinářům minulý týden řekl, že přídavky zatím dál v superdávce zůstanou. Uvedl, že o podpoře rodin včetně možného nastavení dávky na děti se jedná a vzniknout by mohla další verze superdávky na podporu rodin.
"Tak spíše chystáme DSSP 2. Tak to nazýváme a to bude opravdu prorodinný balíček, který se bude zabývat nejen sociální pomocí pro ty nejslabší, sociálně vyloučené rodiny, ale bude i součástí prorodinné politiky tak, jak já si představuju, a tak, jak ji máme v programovém prohlášení vlády. To znamená například opravdu udělat nějakou řekněme další verzi přídavku na dítě ve 21. století," řekl dnes Juchelka.
Vláda v programu slibuje zvýšení rodičovské z 350.000 na 400.000 korun a větší flexibilitu v jejím čerpání či posílení flexibilních úvazků. Chce obnovit školkovné. Zmiňuje slevu na dani pro pečující. Děti z chudých rodin by měly mít ve školkách a školách levnější stravování. Kabinet chce přes zřizovatele podpořit kroužky, družiny i prázdninové akce. Podmínkou pro přidělení dotací kulturním a sportovním zařízením má být nabízení rodinného vstupného. Změnit se má systém životního minima. U opatření na podporu porodnosti bude kabinet upřednostňovat manželství.