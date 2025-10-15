Jste důchodce a platíte moc za pojištění auta? Tohle vám může částku snížit
15. 10. 2025 – 15:00 | Magazín | Anna Pecena
Chcete platit za havarijní pojištění méně, i když už patříte mezi zkušenější řidiče? Nejde jen o mýtus. Existují totiž reálné cesty, jak snížit částku, kterou posíláte pojišťovně – pokud víte, na co sáhnout. Pojďme si ukázat, co málo kdo z důchodců tuší.
Vyhledávejte speciální slevy pro seniory a držitele ZTP
Mnohé pojišťovny mají pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P zvláštní slevy na havarijní pojistky. V některých případech dosáhnete i několik procent oproti běžné sazbě. U pojišťovny UNIQA dokonce uvádějí, že existuje sleva 5 % pro držitele ZTP / ZTP/P.
Navíc, pokud už u téže pojišťovny máte jiné smlouvy (např. domácnost, povinné ručení či majetek), může vám nabídnout věrnostní slevu i na havarijní. To je běžná praktika – a někdy to skryjí ve finální kalkulaci tak, že sami klienti nevědí, že by mohli ušetřit víc.
Optimalizujte rozsah připojištění a spoluúčast
Čím komplexnější balíček si vezmete (např. pojištění proti odcizení, vandalismu, přírodním živlům, střetu se zvěří), tím dražší pojistka bude. Pro seniory je rozumné zvážit, zda opravdu potřebujete všechny tyto připojištění.
Dále: zvýšení spoluúčasti (část škody, kterou platíte vy) je klasický trik, jak snížit cenu pojistného. Pokud váš automobil není luxusní nebo extrémně drahý, může být výhodné akceptovat vyšší spoluúčast výměnou za nižší měsíční, resp. roční platbu.
A co dojezd? Pokud ujedete méně kilometrů ročně (což bývá mezi seniory běžné), mnohé pojišťovny snižují sazbu při nižším nájezdu – nezapomeňte tento údaj při sjednání pojistky uvést pravdivě.
Pravidelně porovnávejte nabídky – neprovázat se „starou smlouvou“
I když jste spokojeni se svou pojišťovnou, neznamená to, že cena je stále férová. Pojišťovny mění tarify, konkurenční nabídky se občas zlevní, a vy tak můžete zůstat u "staré sazby", která je již neaktuální. Podle statistik a zpráv má řada seniorů možnost platit o třetinu méně na pojistném, pokud si vyhledá konkurenci nebo přejde k jinému poskytovateli.
Každý rok si udělejte malý audit pojistek: zkontrolujte, zda by jiné pojišťovny nenabídly lepší poměr krytí vůči ceně pro váš věk, stav vozidla a počet kilometrů.
Co dělat hned, abyste ušetřili
-
Zeptejte se své pojišťovny, zda mají senior slevu nebo zvýhodnění pro držitele ZTP.
-
Prohlédněte si všechny připojištění, která máte „navíc“, a vyhodnoťte, zda je opravdu potřebujete.
-
Nastavte vyšší spoluúčast – pokud váš vůz není luxusní, často to smysl má.
-
Uveďte reálný roční nájezd – pokud je nízký, může to cenu výrazně snížit.
-
Každoročně porovnávejte nabídky – i přechod ke konkurenci může být výhodný.
Pokud budete postupovat podle těchto kroků, můžete svým havarijním pojistkám ukázat, kdo je starý za volantem – čili ten, kdo má nárok na výhodnější cenu. Držím palce, ať pojistka nevyšplhá zbytečně vysoko!