Polsko v šoku: Lidé mysleli, že dívka zemřela, rodiče ji ale věznili
15. 10. 2025 – 15:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Polsko zasáhl neuvěřitelný případ rodinného vězení. Mirella, která zmizela jako patnáctiletá dívka, byla po 27 letech nalezena živá – zavřená v bytě vlastních rodičů, bez dokladů, bez kontaktu s lidmi a jen pár dní od smrti.
V polském městě Świętochłowice se odehrál příběh, který šokoval celé Polsko. Dvaačtyřicetiletá Mirella byla nalezena po 27 letech uvěznění v bytě svých rodičů. Když ji policie koncem července odvedla z domu, byla na pokraji smrti – vyhublá, zanedbaná, s hnisajícími ranami na nohou, které sahaly až na kost. Lékaři uvedli, že dělily ji jen dny od smrti. Záchranáři ji okamžitě převezli do nemocnice, kde strávila dva měsíce.
Zdravá dívka zmizela beze stopy
V roce 1997 byla Mirella veselá, zdravá patnáctiletá dívka, kterou si sousedé pamatovali, jak běhá po dvoře a šplhá na stromy. Pak najednou zmizela. Její rodiče tehdy tvrdili, že se ztratila, a když se lidé ptali, proč ji nikdo nehledá, prý odpověděli, že byla poslána zpět ke svým biologickým rodičům. Nikdo nic neprověřoval a případ upadl v zapomnění. Ve skutečnosti ji však rodiče zavřeli do jediné místnosti svého bytu a drželi tam bez kontaktu s okolím téměř tři desetiletí. Mirella nikdy neviděla lékaře, zubaře ani kadeřníka, neměla občanský průkaz ani žádné vlastní oblečení.
Záchrana po 27 letech utrpení
Osudný den přišel 29. července, když se sousedé v noci vyděsili podivných hlasů a bouchání z bytu. Zavolali policii – a ta našla to, co si nikdo nedokázal představit. Mirella, kdysi mladá dívka, vypadala jako stará žena. Byla slabá, vyčerpaná, zraněná a podle lékařů jen pár dní od smrti kvůli infekci. Po převozu do nemocnice přiznala záchranářům, že z bytu nevyšla více než 20 let.
Ředitel záchranné služby v Katovicích Łukasz Pach potvrdil, že šlo o jeden z nejotřesnějších případů, jaké kdy viděl. Policie zatím čeká na pokyny od centra sociální péče, než rozhodne o dalším postupu. Rodiče, kteří ji po desetiletí věznili, nebyli dosud veřejně identifikováni. Policistka Anna Hryniak uvedla, že Mirella nebyla v žádné databázi vedena jako pohřešovaná a teprve nyní, po zásahu úřadů, jí byl vydán první občanský průkaz.
Po propuštění z nemocnice začali Mirellu navštěvovat bývalí sousedé. Jedna z nich, Luiza, popsala, že ji pamatuje jako veselou a zdravou dívku – a teď ji viděla zničenou a zlomenou. Skupina místních obyvatel založila sbírku na webu pomagam.pl, aby jí pomohla začít znovu. Koupili jí oblečení, boty a léky, protože neměla vůbec nic. Organizátorka sbírky Aleksandra Salbert uvedla, že Mirella si musí vybudovat život od nuly – bez pojištění, bez registrace, bez jakékoli existence v systému.
Příběh Mirelly otřásl Polskem. Po téměř třech desetiletích izolace a utrpení se teď učí znovu žít ve světě, který se dávno změnil. A společnost si klade otázku – jak je možné, že někdo mohl být vězněn přímo mezi sousedy tak dlouho, aniž by si toho kdokoli všiml?