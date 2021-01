Joe Biden složil prezidentský slib a ujal se úřadu

Demokrat Joe Biden krátce před 18:00 SEČ složil slavnostní přísahu do rukou předsedy amerického nejvyššího soudu Johna Robertse a stal se 46. prezidentem Spojených států. Krátce před ním se své funkce oficiálně ujala rovněž Kamala Harrisová, která je první viceprezidentkou v historii USA.

Američané se musí sjednotit, aby mohli společně bojovat proti výzvám, kterým čelí, včetně pandemie covidu-19 či rasismu a vnitřního terorismu, řekl v prvním projevu ve funkci prezidenta USA Joe Biden.

Biden vyzval Američany k jednotě

"Bez jednoty není míru," řekl Biden v projevu, ve kterém několikrát Američany vyzval, aby se sjednotili, naslouchali si a vzájemně se respektovali. "Musíme ukončit tuto neobčanskou válku, která staví červené proti modrým," řekl s odkazem na barvy zastupující republikány a demokraty. Slíbil, že bude "prezidentem všech Američanů" a bude "bojovat stejně tvrdě za ty, kteří mě nepodporovali, jako za ty, kteří mě podporovali". Své odpůrce vyzval, aby mu dali šanci a vyslechli jej.

Američanům Biden také slíbil, že k nim bude vždy upřímný, a to i v těžké době, v níž se nyní země kvůli pandemii covidu-19 nachází. Politici podle něj totiž mají povinnost "obhajovat pravdu a porážet lži". V projevu Biden dnešní den označil za "triumf demokracie", historický den a den naděje. V posledních letech podle něj Američané zjistili, že demokracie je křehká.

Na mezinárodním poli hodlá Biden podle svých slov "opravit" spojenectví a spolupracovat s ostatními státy na řešení krizí. USA budou podle nového prezidenta "partnerem pro mír" a vést hodlají příkladem.

Biden v projevu mimo jiné poděkoval za účast na ceremonii lídrům republikánů a demokratů v Kongresu i nyní již bývalému viceprezidentovi Mikovi Penceovi. Bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který se inaugurace neúčastnil a nyní je ve svém sídle na Floridě, v celém projevu Biden jmenovitě nezmínil.

Slavnostním ceremoniálem provázela minnesotská senátorka Amy Klobucharová, která se Bidenovi i Harrisové postavila během demokratických primárek. Vyzdvihla mimo jiné, že Harrisová bude první ženou ve funkci viceprezidentky. Na inauguraci pronesl modlitbu jezuitský kněz Leo O'Donovan, který je blízkým přítelem Bidenovy rodiny. Slib věrnosti americké vlajce přednesla hasička Andrea Hallová, následně zazněla americká hymna v podání zpěvačky Lady Gaga, která Bidena podporovala již při jeho loňské kampani. Laureátka ceny pro mladé básníky z roku 2017 Amanda Gormanová přednesla svou báseň The Hill We Climb (Kopec, na který šplháme), vystoupila i zpěvačka Jennifer Lopezová. Požehnání přednesl reverend Silvester Beaman z Bidenova domovského města Wilmington ve státu Delaware.

Inaugurace ve stínu pandemie a útoku na Kapitol

Biden se stal prezidentem v nevídaných kulisách, jeho uvedení do úřadu totiž vzhledem k pandemii covidu-19 přihlížel jen zlomek lidí, než bývá obvyklé. Na tribunách, na nichž při inauguraci bývá běžně 200 000 lidí, bylo jenom 1000 hostů včetně tří předchozích prezidentů - Baracka Obamy, George Bushe mladšího, Billa Clintona a jejich manželek. Místo tisíců těch, kteří na inauguraci nemohli být, zavlálo před Kapitolem přes 190 000 vlajek.

Na pořádek ve Washingtonu dohlíží více než 25 tisíc policistů a příslušníků národní gardy. Extrémní míra bezpečnostních opatření vyplývá především z nedávných nepokojů v sídle Kongresu, kterých se účastnili členové různých extremistických skupin a které si vyžádaly několik mrtvých. Hlavní město Spojených států je v podstatě uzavřené. Bezpečnostní složky se potýkaly nejen s možností vnější hrozby, ale také s obavami z útoku vedeného někým z těch, kteří mají nastupujícího prezidenta Bidena chránit.

Před slavnostním průvodem do Bílého domu je na programu Bidena a Harrisové slavnostní přehlídka ozbrojených sil a položení věnce u hrobu neznámého vojína na národním hřbitově v Arlingtonu nedaleko Washingtonu - společně s exprezidenty Obamou, Bushem a Clintonem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval na twitteru Bidenovi k převzetí úřadu amerického prezidenta. Těší se mimo jiné na rozvoj česko-amerického strategického partnerství nebo na spolupráci v rámci Severoatlantické aliance. Bidenovi blahopřál také prezident Miloš Zeman, prostřednictvím mluvčího Hradu popřál na twitteru prezidentovi USA úspěch při řešení všech složitých výzev a nalezení celospolečenského smíru. Bidenovi poblahopřál též ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Donald Trump s manželkou Melanií opustili Bílý dům | zdroj: Profimedia.cz

Trump opustil Bílý dům a zamířil na Floridu. Brzy se uvidíme, vzkázal

Končící americký prezident Donald Trump po čtyřech letech ve funkci ve středu krátce po 08:00 místního času (14:00 SEČ) opustil Bílý dům, do kterého se odpoledne místního času nastěhuje jako nová hlava státu Joe Biden. V projevu před odletem na Floridu Trump poděkoval příznivcům za "neuvěřitelné čtyři roky" a nastupující administrativě popřál mnoho štěstí a úspěchů.

Trump se ani na samém konci funkčního období nedrží tradic americké politické scény. Běžně by končící hlava státu ráno před inaugurací v Bílém domě přijala svého nástupce a následně se zúčastnila inaugurace. Trump ovšem na ceremoniálu, kde Biden složí prezidentskou přísahu, bude chybět. Jako legitimního vítěze voleb Bidena stále neuznal.

Jednu z modernějších tradic spojených s procesem předání moci však Trump zřejmě dodržel. Jeho mluvčí Judd Deere novinářům řekl, že prezident před odchodem z Bílého domu zanechal svému nástupci vzkaz. Podrobnosti o jeho obsahu nebyly ihned k dispozici.

První chvíle v pozici exprezidenta podle všeho Trump stráví ve své rezidenci Mar-a-Lago ve West Palm Beach, kam po přesunu vrtulníkem na leteckou základnu za Washingtonem odletěl v prezidentském speciálu Air Force One. Letadlo s končící hlavou státu na palubě se nad letištní plochu vzneslo za doprovodu posledních tónů skladby My Way zpěváka Franka Sinatry. Trumpův mandát vyprší v poledne washingtonského času (18:00 SEČ).

"Vždycky za vás budu bojovat, budu se dívat, budu poslouchat. Nové administrativě přeji mnoho štěstí a velké úspěchy," uvedl Trump. Biden a jeho tým podle něj velkých úspěchů dosáhne, protože dosluhující administrativa pro ně položila základy. Trump podobně jako ve svém úterním prohlášení ani tentokrát nezmínil jméno svého nástupce v Bílém domě."Byly to neuvěřitelné čtyři roky, společně jsme toho tolik dokázali," prohlásil před novináři a skupinou příznivců těsně před odletem na Floridu. "Nebyli jsme běžná administrativa," pokračoval v krátkém projevu, který zahrnoval tradiční nepřesná tvrzení o "největším snížení daní v dějinách" a vybudování "nejlepší ekonomiky" v historii Spojených států.

Také nespecifikoval své plány pro nejbližší měsíce a roky, nicméně naznačil, že se z veřejného života nechce stáhnout. Na závěr projevu řekl, že "v nějaké podobě se vrátíme", a dodal: "Ať se vám daří, brzy se uvidíme."

Trumpa i po odchodu z funkce čeká proces v režii Senátu USA poté, co proti němu Sněmovna reprezentantů vznesla ústavní žalobu za údajné podněcování ke vzpouře. Po podzimních volbách se spekulovalo o tom, že poražený prezident brzy ohlásí kandidaturu do voleb roku 2024. Senát by mu v souvislosti s ústavním procesem kandidaturu mohl zakázat.